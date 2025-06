La FELCN encuentra 14,5 toneladas de marihuana cerca de Llallagua; piden orden de aprehensión por terrorismo contra Evo

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Uno de los viveron encontrados en Lagunillas, comunidad a 25 kilómetros de Lllagua. Foto: Min. Gobierno

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

Encuentran e incineran 63 viveros con 14,5 toneladas de marihuana a 25 km de Llallagua. Para pacificar el país se debe aprehender a Evo, dice Siles, que exige a la Fiscalía emitir orden de apremio por terrorismo. GAFI añade a Bolivia a su «lista gris» de blanqueo de capitales. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

– Encuentran e incineran 63 viveros con 14,5 toneladas de marihuana a 25 km de Llallagua

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), tras un operativo realizado este viernes, encontró e incineró 63 viveros de marihuana, que representaban 14,5 toneladas con un valor de $us 2.167.200, en Lagunillas, a 25 kilómetros del municipio de Llallagua, Potosí. «En el Plan de Operaciones Vías Seguras, ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, específicamente en el municipio de Lagunillas, que se encuentra una distancia aproximadamente de 25 km del municipio de Llallagua, en el lugar se ha evidenciado la existencia de 63 viveros de plantaciones de marihuana», anunció en conferencia el ministro de Gobierno, Roberto Ríos. Cada uno de los 63 viveros tenía una dimensión de 20×40 metros, es decir 800 m² de superficie en total, de los cuales 20 se encontraban en proceso de cosecha y 43 estaban activos con plantas de una altura promedio de 2 metros. La autoridad resaltó que por primera vez se realizara un operativo en el lugar.

– Para pacificar el país se debe aprehender a Evo, dice Siles, que exige a la Fiscalía emitir orden de apremio por terrorismo

El ministro de Justicia, César Siles, exigió al Ministerio Público que se emita una orden de aprehensión por la denuncia de terrorismo y otros delitos que presentó contra de Evo Morales, que es el principal denunciado en el proceso abierto por los bloqueos que este viernes cumplieron 12 días en Bolivia y que han dejado un saldo de cuatro policías asesinados y el deceso de un civil. Según expuso, “el 90% de la población está convencido que una de las formas de pacificar el país es dar con los responsables de los bloqueos y uno de los principales de este atentado contra la democracia” es el líder cocalero, que se mantiene ‘protegido’ en su fortín del trópico de Cochabamba. “Dos de los delitos más graves que se le sindican (a Evo) es terrorismo e instigación pública para delinquir que implican penas mayores a los 15 años y pueden llegar a los 25 años”, dijo Siles. Consideró que hay una reiterada comisión de ilícitos que comete Morales que pone de manifiesto que se debe actuar de manera pronta en su contra.

– Perú condena violencia en Bolivia y rechaza actos que vayan contra la democracia

El Gobierno de Perú condenó y lamentó los hechos de violencia que provocaron en Bolivia cuatro muertos, entre ellos tres policías, y rechazó todo acto que vaya en contra del orden democrático, la paz, la institucionalidad electoral y el Estado de derecho. Perú condena violencia en Bolivia y rechaza actos que vayan contra la democracia. “El Gobierno del Perú manifiesta su preocupación por las recientes acciones y hechos de violencia orientados a desafiar la gobernabilidad y la institucionalidad democrática en Bolivia”, establece un comunicado oficial. Los bloqueos empezaron hace 12 días y buscan la dimisión del presidente Luis Arce y la candidatura de Evo Morales. Un operativo de desbloqueo en Llallagua, Potosí, y en Cochabamba acabaron con cuatro policías muertos por impactos de bala y brutales golpizas. Un comunario murió por la explosión de dinamita. Perú lamentó los fallecimientos y expresó su rechazo a todo acto que vaya en contra de la democracia.

– Carabineros de Chile expresan solidaridad por muerte de policías en Llallagua

Los Carabineros de Chile enviaron una carta de condolencias a la Policía Boliviana tras la muerte de cuatro agentes policiales en Llallagua (Potosí) y Confital (Cochabamba), en una escalada de violencia en el bloqueo de caminos. “Con profundo pesar, Carabineros de Chile expresa sus más sentidas condolencias a la Policía Boliviana ante el lamentable fallecimiento de valientes camaradas en el ejercicio de sus funciones”, señaló parte del documento. La institución extranjera añadió que este “trágico” acontecimiento enluta a todos quienes portan el uniforme con honor, “pues comprendemos el sacrificio y la entrega que implica servir a la ciudadanía incluso en las circunstancias más adversas”. Asimismo, expresó que la pérdida de estos servidores, caídos en cumplimiento del deber, “es una herida que trasciende fronteras y que sentimos como propia”. Ese día, se registró tres muertes policiales en el municipio de Llallagua y un cuarto fallecido en el sector de Confital, en Cochabamba.

– Del Castillo sobre Evo: ‘puedo decir que él ha violado niñas mientras ejercía la presidencia, lo puede demostrar’

El exministro y actual candidato del MAS, Eduardo Del Castillo, aseguró tener las pruebas para afirmar que Evo Morales ha violado menores de edad, por lo cual aseguró que ha descartado la admiración que tenía por el expresidente y ahora espera que sea sentenciado. “En el caso de Morales, yo sí puedo decir que él ha violado niñas mientras ejercía la presidencia”, dijo Del Castillo en el programa La Mañana en Directo de ERBOL, a tiempo de señalar que como ministro aprendió que sólo puede verter estas afirmaciones cuando tiene pruebas. “Lo puedo demostrar, no tengo dudas”, recalcó. Del Castillo señaló que, al recibir la documentación y hasta testimonios de los casos, decidió declararse “enemigo” de Evo Morales, puesto que él es padre de dos hijas y ha procurado siempre prevalecer los derechos de los niños y las niñas. “A esta persona (Morales) nunca más la saludo. Mi admiración que yo tal vez algún día tuve por él, se cae al frasco y de ahí no sale”, enfatizó.

– Creemos ¿viabilizará o no la otorgación de créditos?

El diputado de Creemos, Erwin Bazán, afirmó que la decisión de su bancada es viabilizar las elecciones nacionales del 17 de agosto, por lo que respaldarían la aprobación de los créditos pendientes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Lo que no ha cambiado es nuestra decisión de escuchar. Somos evidentemente personas de diálogo. Vamos a asistir a la reunión del lunes, vamos a recibir el informe pormenorizado en relación al tema créditos y vamos a ver si de verdad tienen créditos, como dicen, para combustibles o ver de qué manera quieren garantizar los recursos para las elecciones”, declaró Bazán en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. El parlamentario enfatizó que Creemos prioriza la viabilización de las elecciones generales del 17 de agosto, y recordó que en anteriores ocasiones su bancada respaldó leyes que permitieron garantizar el proceso democrático. “Nuestra decisión es viabilizar las elecciones nacionales”, sostuvo.

– Andrónico no firmó el acuerdo que busca garantizar las elecciones de agosto

El senador del MAS, Félix Ajpi, confirmó que el presidente del Senado y candidato presidencial, Andrónico Rodríguez, se abstuvo de firmar el acuerdo suscrito ayer en el IV Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, en el que autoridades y políticos se comprometen a la realización “indefectible” de las elecciones generales el próximo 17 de agosto. “Yo no estuve allá, pero dicen que se levantó y no firmó el acuerdo. Eso no lo he hablado todavía con Andrónico, cuál habrá sido la razón; pero nosotros damos la palabra empeñada”, informó el senador en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano. El legislador aseguró, no obstante, que para el MAS la firma es un “aditamento”, pues la palabra comprometida por Rodríguez ha sido siempre cumplida. “La firma para nosotros ya es un aditamento. Andrónico Rodríguez ha tenido que dar la fe y siempre lo hemos cumplido, compañeros”, dijo.

– GAFI añade a Bolivia a su «lista gris» de blanqueo de capitales

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) —que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo— agregó este viernes a su «lista gris» de países bajo vigilancia reforzada a Bolivia y a las Islas Vírgenes británicas, y retiró a Malí, Croacia y Tanzania. El GAFI identifica los Estados que tienen medidas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con «importantes lagunas» y los agrega a una lista negra, o con «deficiencias estratégicas», y los incluye en una lista gris, que acarrea una vigilancia reforzada. La organización invitó a Bolivia a mejorar la vigilancia de profesiones como agentes inmobiliarios, abogados y contables, y a asegurarse de que los propietarios de los bienes transmiten información veraz sobre estos. Este punto también forma parte del plan de acciones propuesto a las Islas Vírgenes británicas, junto a otras medidas como el «aumento de las incautaciones y confiscaciones» de haberes fruto de actividades criminales.

– Tras informe del GAFI, Asoban llama a una acción coordinada del Estado para salir de la lista gris

Asoban solicita a las autoridades a ejecutar con urgencia el plan de acción planteado por el GAFI, que incluye cuatro pilares clave: aplicar técnicas especiales de investigación en los casos de lavado de activos (LA); supervisar bajo un enfoque basado en riesgos a agentes inmobiliarios, abogados, contadores y comerciantes de piedras y metales preciosos. La Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) expresó su preocupación ante la reciente inclusión de Bolivia en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y llama a una acción coordinada, decidida y técnica de parte de todas las instituciones del Estado para lograr la pronta salida del país de esta clasificación. Asoban señala que esta medida se produce a pesar de los importantes avances del sistema financiero nacional en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El informe preliminar publicado por el GAFI resalta logros significativos del sector.

– Tras el bloqueo de la página de Facebook de Radio Kawsachun Coca, Evo exige la restitución inmediata y apela a la comunidad internacional

Después de que la página de la radio Kawsachun Coca fuera bloqueada en Facebook, el expresidente Evo Morales, en su cuenta en la red X, exigió la “restitución inmediata” y apeló a la comunidad internacional, a la que demandó un pronunciamiento. “Exigimos la restitución inmediata de las páginas y cuentas eliminadas (…) Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y a todas las personas comprometidas con la democracia a pronunciarse y a sumarse en defensa de la libertad de expresión”, escribió el exmandatario. De acuerdo con Morales, varias cuentas de sus compañeros “comprometidos con la verdad y la justicia social, han sido arbitrariamente dadas de baja por Facebook”, hecho que recibió con indignación y preocupación. El también líder cocalero consideró que esta situación es un ataque directo contra la libertad de expresión y una vulneración de los derechos fundamentales del pueblo a informarse de manera veraz y plural.