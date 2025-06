Luis Arce calla sobre el escándalo que involucra a su exministro de Justicia y altas autoridades judiciales

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Luis Arce y César Siles en un acto oficial. Foto: Correo del Sur

eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Arce opta por el silencio sobre caso consorcio que involucra a su exministro de Justicia

Desde el 13 de junio, cuando el exministro de Justicia, César Siles, presentó su renuncia al cargo, el presidente Luis Arce optó por el silencio. A una semana de esos sucesos, el presidente escribió 10 mensajes en su cuenta personal de X y ninguna hace referencia al escándalo que envuelve al exfuncionario su gobierno. Este viernes, el jefe de Estado hizo su primera aparición pública a través del canal estatal en un acto de entrega de obras en el municipio de Tiahuanaco. Durante el acto se limitó a pedir la aprobación de más créditos en la Asamblea y no se refirió para nada del sonado caso consorcio. El 16 de junio, cuando posesionó a la nueva ministra de Justicia, solo pidió continuidad y no mencionó lo que se vendría luego. El 13 de junio, cuando Siles presentaba su renuncia Arce publicó cuatro mensajes en la cuenta @LuchoXBolivia, una sobre el conflicto Israel-Irán; una salutación a Rusia; la reunión con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk; y un rechazo a las acusaciones del senador Leonardo Loza.

– Del exministro de Justicia al expresidente del TDJ de La Paz: ya son seis los investigados en el caso consorcio

Hasta este viernes suman seis las personas investigadas como parte del Caso Consorcio. Entre los implicados figuran un exministro del presidente, Luis Arce, un expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y otras exautoridades. Dos de los investigados ya tienen detención preventiva, mientras que otros dos fueron beneficiados con detención domiciliaria. Dos aún están en calidad de aprehendidos. Uno de los implicados de mayor perfil es César Siles, exministro de Justicia. La exautoridad del Gobierno de Arce, la séptima que deja su cargo en medio de un escándalo, prestó su declaración informativa este viernes en calidad de aprehendido. Hasta la noche continuaba en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz y se espera que su audiencia se realice este sábado. El otro aprehendido es Yván Córdova, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz. Fue detenido la mañana de este viernes tras que se presentara a declarar ante el Ministerio Público.

– A través de la Comisión de Ética, CSUTCB exige a Andrónico, Arce, Loza y otros legisladores que renuncien a sus curules en el MAS

Se agudiza la fractura en el MAS. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) pidió este viernes que al menos 12 legisladores afines al evismo y al androniquismo, entre ellos Gualberto Arispe, Andrónico Rodríguez, Héctor Arce y Leonardo Loza dejen sus curules por haber “traicionado” al Movimiento Al Socialismo (MAS). Esta exigencia se canaliza a través de la Comisión de Ética de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), informó el secretario de industrialización y defensa de la CSUTCB, Guery García Iriarte. “La Comisión de Ética está viendo a todas aquellas personas que están hablando y otros. Estamos hablando del diputado Héctor Arce, del senador Leonardo Loza, del diputado Alberto Arispe. Dentro de eso, la Comisión de Ética a través de nuestro instrumento político está realizando todos los procesos correspondientes”, detalló García y aseguró que estos legisladores ya no deberían hablar a nombre del MAS y menos obstaculizar los proyectos destinados al sector rural.

– Andrónico: “Los políticos tradicionales pueden llevarnos a la deriva”

El candidato presidencial por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, se pronunció a través de su cuenta en la red social X para cuestionar las acciones revanchistas de los partidos políticos tradicionales, advirtiendo que dichas actitudes pueden conducir al país a una crisis sin rumbo. “El pueblo quiere trabajo, tranquilidad y estabilidad social, política y económica. No violencia. Hay mucha sed de venganza y revancha en los políticos tradicionales. Lamentablemente, estas acciones y actitudes pueden llevarnos a la deriva, sin salida”, escribió Rodríguez. El actual presidente del Senado aseguró que el diálogo y la democracia son las únicas vías para que Bolivia salga de la situación actual, descartando la convulsión, la violencia y las amenazas como soluciones posibles. “La vieja clase política debe entender que, sin estabilidad social y política, no hay estabilidad económica. Por lo tanto, cualquier plan económico, por más brillante que sea y venga de donde venga, no será posible implementarlo sin paz social”, afirmó el candidato.

– “Nos volveremos a encontrar”, Evo desliza su retiro de las pretensiones electorales

A través de un corto mensaje en sus redes sociales, el expresidente Evo Morales, deslizó su retiro de la contienda electoral y su resignación al no haber sido habilitado para las elecciones de agosto. En concreto, el exmandatario señaló que más adelante volverán a reencontrarse con sus organizaciones. “El indígena y campesino fue traicionado y atacado, intentaron derrotarnos, pero siempre vencimos hermanas y hermanos, este es solo un momento más de nuestra larga historia, nos volveremos a encontrar, a organizar y a luchar juntos con el corazón y nuestra conquista del pasado”, dijo en su breve aparición pública. La tarde de este viernes se expandió el rumor de un posible acuerdo entre UCS y la agrupación de Morales. Sin embargo, tanto ‘Evo Pueblo’ como la agrupación de Jhonny Fernández, negaron cualquier acuerdo de cara a las elecciones. En el video, alude a un reencuentro del movimiento indígena más adelante, lo que se puede interpretar como la resignación a su inhabilitación electoral.

– UCS y Evo Pueblo niegan haber cerrado un acuerdo y admiten conversaciones con diferentes organizaciones políticas

Tras difundirse en las redes sociales un supuesto acuerdo entre UCS y Evo Morales de cara a las elecciones del 17 de agosto, ambas organizaciones políticas negaron haber cerrado un acuerdo; sin embargo, admiten que sostienen conversaciones con diferentes actores políticos. En principio, Wilma Alanoca que fue propuesta como candidata a vicepresidenta de Evo Morales, señaló que existen conversaciones con tres organizaciones políticas, una de ellas UCS, que es parte de la alianza La Fuerza del Pueblo, liderada por Jhonny Fernández. Minutos más tarde, Evo Pueblo difundió un comunicado en el que señala que establecieron espacios de diálogo con diferentes organizaciones políticas; sin embargo, niega haber cerrado algún acuerdo político o electoral hasta este viernes. Casi en paralelo, UCS difundió otro comunicado en el que niega un acuerdo con Evo Morales y el partido que lidera; sin embargo, agrega que mantienen conversaciones con diferentes organizaciones sociales. Los comunicados fijan sus posiciones respecto al trascendido.

– Saavedra: Sin Evo, el escenario electoral apunta a balotaje entre Tuto y Samuel

Carlos Saavedra, politólogo y analista político, sostuvo que Evo Morales al no ser candidato en las elecciones de agosto, el panorama electoral apunta a una segunda vuelta entre los líderes opositores Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, y que el voto útil pierde fuerza. “El que polariza se llama Evo Morales, y Evo no va a estar en la papeleta. El factor polarizante electoral es Evo”, afirmó Saavedra en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano, al señalar que su ausencia abre la posibilidad de una segunda vuelta entre los líderes opositores Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina. Según explicó, sin un adversario común tan definido como Evo Morales, el voto útil —estrategia habitual en elecciones polarizadas— pierde fuerza. En ese contexto, considera que el electorado podría optar por distintas ofertas opositoras sin la presión de “votar contra alguien”. “Siento que son otras las pulsiones que van a terminar definiendo quién llega a segunda vuelta y quién puede ganar”, señaló.

– “Yo cuido mi voto”: la app ciudadana que busca evitar otro 2019

Con el objetivo de prevenir un fraude electoral como el ocurrido en 2019, lanzaron la aplicación “Yo cuido mi voto”, una iniciativa impulsada por una alianza multipartidaria e interinstitucional que busca fortalecer el control ciudadano en las elecciones generales de agosto de 2025, explicó Guillermo Capobianco, presidente nacional de control electoral de Alianza Libre. Capobianco explicó que la app utiliza inteligencia artificial para realizar un conteo rápido confiable, basado en el envío y procesamiento de imágenes de actas electorales tomadas por los propios ciudadanos en las mesas de votación. “Los sistemas de conteo rápido siempre existieron, pero ahora hay un mecanismo con inteligencia artificial que mejora la imagen de toda la foto y reemplaza al sistema manual. Esta IA está en proceso de aprendizaje mediante pruebas, para organizar y analizar los datos eficientemente”, explicó Capobianco en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

– ¿De qué países importó Bolivia pollitos bebé? La cifra supera los $us 21 MM en 15 meses

Bolivia importó pollitos bebé por valor de 17,1 millones de dólares el año pasado y 4,3 millones de dólares hasta marzo de 2025, según datos oficiales. Esas cifras contradicen las declaraciones del ministro de Desarrollo Rural Yamil Flores, quién negó que Bolivia interne este insumo. Cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), procesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), revelan que Bolivia compra pollitos bebé de Brasil por valor de 16,4 millones de dólares en 2024 y un volumen de 141.823 kilos y de Perú por 628.280 dólares y un volumen de 5.819 kilos. Este año se adquirió solo 4,3 millones de dólares desde Brasil y un volumen de 37.097 kilos. El ministro Flores declaró el 17 de junio, que los productores importan solo gallinas (no pollitos bebé), denominadas abuelas. Los datos oficiales revelan que, en 2012, Bolivia compró del exterior pollitos bebé por 12,2 millones de dólares; en 2022, 14 millones de dólares; en 2023, 15,5 millones de dólares. En total, entre 2021 y marzo de este año se importó un valor de 63,1 millones de dólares.

– El aceite en envase sigue escaso en los mercados y la gente forma largas filas por dos o tres litros a granel

El aceite sigue escaso en los centros de abasto de la urbe paceña y la gente forma largas filas desde las cinco y seis de la mañana para conseguir dos o tres litros a granel y en las tiendas de Emapa el producto se agota rápido. Visión 360 recorrió este viernes las tiendas que se ubican por inmediaciones del mercado Rodríguez y verificó que en un par de puestos se vendía aceite Sao a 20 y 22 bolivianos el litro. En otros locales de expendio de abarrotes se encuentra un aceite de Tarija a 135 bolivianos el envase de cinco litros y también hay el de industria argentina, que se comercializa hasta en 145 bolivianos. Esta mañana, al promediar las 10.30, varias personas formaban una larga fila en una tienda que habitualmente vende aceite a granel, a un costo de 15,50 bolivianos el litro. En principio, se vendió tres litros por persona, pero luego ante la gran afluencia de compradores que comenzaron a hacer cola, se redujo la oferta a solo dos litros. Las amas de casa en el lugar expresaron su molestia por tener que hacer fila para todo.