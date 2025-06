Morales se lava las manos y asegura que no convocó a bloqueos, pero que estos son imparables

“No es Evo quien convocó a los bloqueos de caminos, algunos dirigentes deben saber… yo me opuse cuando me llamaron. Primero, yo no soy dirigente de la confederación, no soy dirigente del Pacto de Unidad», dijo Morales a RKC.

Imagen de archivo de Evo Morales. Foto: ABI

Fuente: Brújula Digital