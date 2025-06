Evo: «Al Lucho hay que compararle con Trump, nos va a dejar sin comida, salud ni educación»

Morales reunió a tres de sus abogados y un legislador de su línea para asegurar que las acciones penales no corresponden porque se ataca al derecho a la protesta.

eju.tv / Video: RKC

El exjefe del MAS Evo Morales comparó este miércoles al presidente Luis Arce con su homólogo Donald Trump, y agregó que su exaliado hoy aplica en Bolivia las medidas que Estados Unidos ejerce en Palestina.

«Estaba pensando esta madrugada, al Lucho Arce hay que compararle con el Donald Trump, lo que está haciendo con el Presidente de Israel a Palestina: sin comida, sin salud, sin educación, planteado por un general», aseguró Morales en una entrevista que concedió a la radio de los cocaleros.

Los evistas respondieron la mañana de este miércoles a las denuncias por terrorismo instaladas contra su líder. Para el efecto, Morales reunió a tres de sus abogados y un legislador de su línea, quienes aseguraron que las acciones penales no corresponden porque se ataca al derecho a la protesta.

«Lamentablemente Bolivia vive una criminalización de la protesta y no hay justicia social con represión, no hay democracia con la judicialización a la política, no hay democracia para mí con proscripción a partidos y candidatos, y peor todavía, para mí no hay Estado Plurinacional sin la Bolivia profunda, sin el movimiento popular», indicó el exmandatario.

Asimismo denunció que el Gobierno encargó a un general de las Fuerzas Armadas desplegar un operativo para «estrangular» al trópico por las medidas de presión que cumple —según él— en defensa de la población.

«El general Wilson Sánchez, jefe del Estado Mayor, del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, ha planteado cortar los servicios básicos al trópico de Cochabamba, este general conocido como ‘Diablo’ Sánchez», sostuvo.

Morales detalló que en la región donde se encuentra refugiado para evitar su aprehensión «nos han cerrado Banco Unión, han retirado a los fiscales, ahora el plan es retirar a los médicos y a los profesores, después dejar sin luz, sin Entel, sin agua; el Gobierno de Lucho Arce está aplicando como Donald Trump en Palestina, es muy grave lo que está pasando».