“No he escapado ni lo haré, me defenderé de toda calumnia; tengo una familia, un bufete y clases que atender», afirma el exministro Siles

El exministro de Justicia, César Siles, aseguró este martes que permanece en la ciudad de La Paz y que no tiene ninguna intención de abandonar el país, en medio de una investigación por un presunto consorcio judicial. Enfatizó que se defenderá ante cualquier «acusación, calumnia o injuria en su contra», del que apunta que el caso fue politizado por el expresidente Evo Morales.

“Estoy en La Paz con mi familia, no he escapado a ningún país ni tengo la intención de hacerlo. Tengo un bufete que atender, tengo clases que dar, voy a volver a la docencia y, sin duda, me voy a defender contra cualquier denuncia, calumnia e injuria que pueda surgir en mi contra”, enfatizó Siles, ante la pregunta si se fue a Paraguay, como lo afirmó el exmandatario.

Asimismo, enfatizó que se presentará de manera voluntaria ante cualquier citación que haga la Fiscalía o el Órgano Judicial y que las aclaraciones deben darse en las instancias competentes, no en las redes sociales ni ante especulaciones, en referencia a un supuesto audio en el que se le escucha ofreciendo protección a un juez de Coroico, en La Paz, para un fallo contra una jueza del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y así, presuntamente tener el control en esa instancia judicial.

Sobre el audio difundido recientemente en medios de prensa, Siles enfatizó que el propio Ministerio Público confirmó que no tiene origen en esa institución. “Será responsabilidad de las entidades competentes establecer si ese audio es verdadero o no”, añadió.

«Tenía la seguridad en mi carta de renuncia y en un comunicado que emití que gente como Evo Morales iba a especular, iban a aprovechar esta situación y de este proceso que se amplió en mi contra. Respecto al cual tengo las aclaraciones necesarias para presentar en su oportunidad. Sin embargo, estoy acá para presentar mi declaración cuando tenga que hacerlo con respecto a cualquier sindicación que se me quiera hacer», aseguró.

El exministro confirmó que ya presentó su apersonamiento ante la Fiscalía y solicitó los antecedentes del caso, en el que también está involucrada la vocal Claudia Castro, actualmente con pedido de detención preventiva. “Estoy seguro de que no cometí ningún delito. Tengo la convicción y el derecho de defenderme en libertad y con responsabilidad”.

Siles reiteró que su renuncia buscó evitar que el caso se utilice políticamente para dañar la gestión del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, como actualmente se lo hace.