…no se parecen, pero son iguales

Aunque da la impresión de que el “bolivianismo” se va a imponer de una vez, entre la “clase política”, hay cosas ocurridas que, de no tocárselas, quedan como si no hubieran pasado o, al menos no con la gravedad con la que se dieron, de manera que aquí voy, de nuevo. (“bolivianismo” la inveterada (antigua) costumbre de hacer las cosas a último momento).

Evo Morales ya lo dio todo… no necesita nada más para ser desterrado de hacer política democrática, como la salida que busca, después de hacer matar a 4 policías y, a la inmolación de uno de los bloqueadores, estando en veremos, el caso de un jovencito estudiante de Llallagua, de quien las informaciones aún son confusas, pero, parece ser una víctima más de esta demencial acción del ex presidente.

Escribo ex presidente pidiendo que, por favor, no olvidemos que ese personaje fue 14 años presidente de la república y que era figura de culto, mientras duró, para dirigentes activos del MAS, para el gabinete, vice ministros, militantes, candidatos a presidencia y a parlamentarios y aliados de los movimientos sociales que ahora lo repudian… Evo Morales es lo que es, porque sus seguidores nunca le recordaron que era el primer servidor y no el primer beneficiado del poder.

Cuando era más joven que hoy (…) me agradaba pensar en esa frase latina. “Respice post te! Hominem te esse memento!” (¡Mira detrás de ti! Recuerda que eres un hombre) que la usaban para “recordarle” al victorioso su mortalidad (memento Mori) y hacerle presente que debía conservar la humildad; más allá de sus éxitos debía evitar la arrogancia. Lo curioso era que quien lo decía era un esclavo que ponían detrás del victorioso general del imperio. Un esclavo al general, para representar la humildad; ¡vaya simbología!

Desde que Evo Morales comenzó su presidencia; desde la burda entronización en Tiahuanaco, que critiqué en enero del 2006, repetí la frase en mis programas. Y, aseguro que, de haberse dado otras circunstancias, como haber recibido el gobierno sin las ventajas en las que las recibió y dilapidó en esos 14 años, el presidente no hubiera logrado lo que logró, pero, la realidad es que recibió un país con gas y buenos contratos que tiró a la borda con la nacionalización sesentera; tuvo un camino amplio, que lo embarró con los negocios corruptos y varias masacres sangrientas, como para hacer saber quién era el presidente y quién mandaba.

Si los convenientemente obsecuentes que sacaban tajada de sus silencios, si los que se agachaban y miraban a otro lado en sus degeneraciones con niñas menores; todos , incluidos los que ahora “lo desprecian”, seguramente el hombre estuviera tranquilo en su chaco, o disfrutando su falsa fama, dando charlas a un montón de ingenuos o imbéciles que lo escucharían extasiados repetir sus fábulas… pero le permitieron hacer y decir lo que quiso y le dieron lado a ese agigantado “síndrome de Hubris” o, enfermedad del poder, es ese trastorno psicológico que “afecta a personas que ejercen el poder, caracterizado por un ego desmedido, desprecio por los demás y una excesiva confianza en sí mismos”; eso parece ser lo que sostiene a Morales en la condición de mandar matar (en este caso 4 policías y un inmolado por él) como lo fueron antes, Santiago Orocondo, asesinado por el poder en Oruro, junio de 2016, su primera víctima presidencial, porque antes, como dirigente cocalero, fueron los esposos Andrade en Chapare y varios policías, o los asesinados en el Hotel Las Américas. En este último se vanaglorió, frente a Chávez y Raúl Castro, de haber hecho “lo que ellos hubieran hecho”.

Había que decirlo de esa manera, porque ahora va a parecer que Morales nunca fue una especie de Dios viviente para más de uno de los que ahora lo enfrenta porque defiende un puesto en el pésimo gobierno de Arce.

El extremo de su síndrome se expresó en una conferencia de prensa, cuando dijo: “Qué sugeriría? Si realmente son… si hablamos de la democracia… profunda, de todos, tal vez sería importante que la asamblea apruebe una ley, y que mediante ley todos los actores políticos tienen derecho a participar. Eliminar la persecución a partidos políticos, por favor, soy testigo, he vivido, cómo se persigue, cómo se amedrenta, cómo se intimida, cómo se quitan siglas a los partidos que quieren prestar sigla a Evo. Es miedo. Si quieren ganarlo, que nos ganen en las urnas, pues. Yo digo, esta batalla no está perdida”.

Esa es una propuesta hecha desde un raro rol de triunfador… está sugiriendo que se llegue a un acuerdo a la “boliviana”, es decir cerrando el libro y abriendo otro; claro… desde el gobierno y desde la candidatura oficial (del Castillo) se considera que no es conveniente detenerlo en este momento porque las elecciones corren peligro por la reacción de su gente, haciéndole juego ala tesis del Socialismo del Siglo XXI que ha pedido o sugerido no detener al “único que puede hacer oposición al gobierno de “la derecha” que venga… porque él, “de esto sabe”.

Del Castillo tienen pies de arena, no aguanta un “chilchi”, porque tiene entre sus antecedentes el haber llevado a Cindy Saraí, hasta la frontera para que se encuentre con Morales, cuando era una jovencita de 15-16 años y de haber dejado sin protección a la joven, después del intento de secuestro que sufriera el pasado año, y, a la que, oficialmente, nadie se encargó de buscar y no se sabe dónde está en este momento, de manera que, con esa sugerencia, paga silencios de Morales, que, es verborrágico, pero da la impresión de que ese tema no piensa revolverlo.

Pues Morales muestra su fuerza con 4 muertos ajenos y, supuestos 2 propios y plantea una tregua, advirtiendo: “esta batalla no está perdida”, mientras el gobierno lentamente va liberando carreteras que deben estar expeditas hasta el lunes a más tardar, no sea que los “rebeldes revolucionarios democráticos” decidan volver a las andadas…

Quintana lo dijo hace mucho: “el bloqueo es un rito gradual. No es de la noche a la mañana, vamos a hacer cinco, cinco puntos de bloqueo. No, es un rito. ¿Y cómo se alimenta el rito del bloqueo? Desafortunadamente se alimenta a través de la sangre. Cuando hay compañeros que son golpeados, heridos, asesinados, el bloqueo termina siendo prácticamente el rito de defunción del poder. “, ¿Cuál es la parte que les cuesta entender, como para no apurarse un poquito? Morales está jugándose todo; este es el momento de hacer lo que corresponde.

Esto para Evo Morales no termina si no lo detienen ejecutando los mandamientos de apremio. Esto para él termina solo si va preso. Porque la otra no hay forma de que lo venzan. Si todavía tiene plata y puede seguir moviendo a la gente que lo va a seguir, hasta que lo vean vencido no se acaba la “magia”

Arce.- Reconozcamos que el presidente no tiene nada que lo distinga, salvo ese amor desenfrenado al poder; después de eso nada… hasta fue gracioso escucharlo en la 4ta Cumbre en el Centro de Convenciones de la FEXPORUZ reprender a los políticos y parlamentarios diciendo que él hizo lo que le correspondía por las elecciones; hasta se dio el lujo de asegurar que: “el órgano ejecutivo no está pudiendo cumplir ni atender como quisiera todos los recursos para las elecciones en el exterior no sucede así por supuesto con los recursos que se requieren para las elecciones aquí en nuestro país para los votantes de nuestro país”… claro, porque se destinaron a la compra de diésel, es decir, malversó los fondos que habían para las elecciones en el exterior, fondos que, él mismo aseguró había, en mayo de este año y fue reforzado por el Ministro Montenegro quien en conferencia de prensa respondió a la interrogante.

“Aclaramos de que cualquier entidad del Estado Provincial de Bolivia cualquier órgano del Estado Provincial de Bolivia para ejecutar cualquier tipo de gastos tiene que tener aprobado su presupuesto y el presupuesto del Tribunal Supremo electoral está aprobado. Son 310 millones de bolivianos. Entonces esos recursos son los que tiene el Tribunal Supremo electoral para utilizarlos y llevar a cabo las elecciones.

El componente de divisas que son necesarias y que obviamente el Tribunal Supremo electoral tiene que hacer el pedido a la cuota al Banco Central de Bolivia para que desembolsen esos recursos eso es otra cosa es otro procedimiento. Pero el presupuesto está aprobado. Si no hubiera presupuesto no podría ejecutar ningún gasto.

Por lo tanto, hay los recursos. ¿Por qué Arce dice una cosa y después lo contrario y nadie lo retruca? Plata hay, dijeron él y su ministro. Entonces somos libres de pensar que tiene poco interés de hacer elecciones y eso es muy grave.

Por eso decimos que son iguales, aunque no se parezcan; las elecciones son inciertas, pese a la reunión y…los buenos deseos de “todos”.