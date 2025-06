Policías del servicio pasivo se ofrecen para reforzar desbloqueos y crece el clamor ciudadano por un estado de sitio o de excepción

Los exuniformados lamentan las condiciones en las cuales las tropas policiales tuvieron que enfrentar a campesinos evistas armados y extremadamente violentos.

eju.tv / Videos: Erbol – Wara Tv

Policías del sector pasivo lamentaron este jueves la inferioridad de condiciones en la que los efectivos del orden tuvieron que efectuar las tareas de desbloqueo tanto en Llallagua, donde se produjeron tres bajas en las filas del verde olivo, y en Parotani, región en la que se confirmó el deceso de otro uniformado; según la información brindada por los propios jefes policiales, sus subalternos solamente contaban con material antidisturbios y no así armamento letal.

En consecuencia y ante la escalada de violencia provocada en las regiones que sufren los bloqueos organizados por sectores afines al expresidente Evo Morales, los exmiembros de la Policía Boliviana en servicio pasivo se ofrecieron voluntariamente para reforzar las tareas de desbloqueo. Esta decisión surge luego de que cuatro policías perdieran la vida en los últimos días en enfrentamientos con bloqueadores en distintas regiones del país.

“Existe dolor, existe impotencia ante esto hechos que se han suscitado en la localidad de Llallagua, sabemos la forma en que nuestros efectivos policiales han enfrentado desproporcionalmente a estos elementos que vienen a ser elementos subversivos, elementos terroristas que están provocando caos, pánico y terror en toda esa región, y producto de los bloqueos también se producen este tipo de hechos”, lamentó uno de los expolicías.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El Gobierno confirmó la mañana de este jueves el cuarto fallecimiento en los ataques evistas. Se trata del teniente Christian Calle Alcón, quien supuestamente perdió la vida a manos de los seguidores de Evo Morales. La víctima participaba en los operativos de desbloqueo y en los enfrentamientos ocurridos la pasada noche en Confital, en la carretera que une Cochabamba con el occidente del país, punto que fue tomado por los sectores evistas, quienes atacaron a los uniformados con explosivos y armas de fuego, según reportes desde el lugar.

Con la muerte del uniformado en esa región del Valle Bajo de Cochabamba, la cifra de efectivos aparentemente asesinados por los grupos controlados por Morales subió a cuatro, tras los decesos en similares circunstancias de los subtenientes Carlos Enrique Apata Tola y Brayan Jorge Barrozo Rodríguez, además del sargento segundo Jesús Alberto Mamani Morales, aunque estos tres últimos fueron victimados en el centro minero de Llallagua, en el departamento de Potosí.

Ante esa situación, el representante del sector pasivo expresó la predisposición de los exuniformados a ser tomados en cuenta para intervenir en las regiones donde se presentan los actos violentos. “Nos ponemos a disposición del Comando General para poder estar en primera, segunda o tercera fila de acción si es que así lo va a requerir el Comando General; con la experiencia y las lecciones aprendidas podemos todavía entrar en acción, ser parte activa de un refuerzo para nuestra Policía Boliviana”, puntualizó.

El subteniente Christian Calle es la última víctima en filas de la Policía

El malestar expresado por los miembros pasivos de la Institución del Orden, es compartida por varios sectores, es así que la gravedad de los hechos ha provocado que ciudadanos, líderes políticos y sectores sociales pidan al gobierno declarar un estado de sitio o de excepción, medidas constitucionales que restringen los derechos civiles en caso de alteración del orden público; no obstante, el Gobierno ha evitado, hasta ahora, decretar medidas excepcionales, aunque ha reforzado la presencia policial en regiones conflictivas como el norte de Potosí y el Valle Bajo de Cochabamba, entre otras.

Personas que piden una solución inmediata a los bloqueos mediante una acción constitucional que ampara al Estado proceder con el uso de la fuerza policial y las Fuerzas Armadas, lamentan el fallecimiento de los uniformados. “No se puede comprar pan, no hay fruta, no hay nada, encima que hay muertos, hemos salido por la democracia el 2019, para recuperarla, ahora estamos perdiendo eso; como madre a mí me duele mucho, por eso reclamo y le digo al presidente: dicte estado de sitio, que ya no haya más muertos”, exclamó una de las personas.

Asimismo, las amas de casa reunidas en las puertas de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) exigieron a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y, específicamente, al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, cumplir con sus labores para restituir el orden en el país y restablecer la economía nacional. Además, otra de las personas dirigió una frase al expresidente Evo Morales: “deje de fregar al país, deje de molestar al país, no es culpa de la ciudadanía que no se haya podido inscribir”.

Imagen de uno de los supuestos francotiradores de Llallagua. Foto: Opinión

Bolivia atraviesa un momento de polarización intensa debido a los bloqueos del ala evista. El detonante del conflicto fue la imposibilidad de Morales de postular a las elecciones generales de 2025, según una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Las movilizaciones iniciales para lograr su inscripción decantaron después en una serie de bloqueos que desde hace días se tornaron en violentos, especialmente en las regiones que controla el líder cocalero.