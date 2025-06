Hugo Bustos denuncia que el Gobierno ignoró sus alertas sobre ‘México chico’

El investigador chileno Hugo Bustos aseguró que presentó pruebas sobre actividades de narcotráfico en la zona conocida como ‘México chico’, pero fue descalificado por autoridades como Del Castillo, Arce y Evo Morales.

Naira Menacho

Foto: Red Uno de Bolivia.

Fuente: Red UNO

Ante los actos ligados al narcotráfico que se han develado en la zona conocida como ‘México chico’, el director del Grupo Búsqueda de Vehículos en Chile, Hugo Bustos, afirmó que cuando denunció la existencia de hechos ilícitos en esa región, ubicada a 25 kilómetros de Llallagua, fue ignorado por el entonces ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“En ese tiempo nadie me conocía, pero lo que vi allí fueron canchas donde se procesaba coca para posteriormente obtener sus derivados, además de plantaciones de marihuana con riego tecnificado. Hace dos años presentamos estos antecedentes, pero el Gobierno boliviano los ignoró. Hago un llamado de atención al exministro Del Castillo, quien me trató de mentiroso y dijo que ‘México chico’ no existía”, afirmó el investigador chileno.

Bustos indicó que la entrevista con esta denuncia fue grabada en 2022 y que aún está disponible en internet como respaldo de sus declaraciones.

“Luis Arce dijo que no existía ‘México chico’ y Evo Morales me calificó de mercenario”, recalcó el director del grupo chileno, quien asegura haber tenido conocimiento de estos actos ilícitos desde el año 2018.

Fuente: Red UNO