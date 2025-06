Se enrarece el clima político y un audio evista causa tensión

Por Mauricio Diaz Saravia, Rubén Atahuichi

En 2023, Rudy Capquique era uno de los dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) que presionaba al Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el reconocimiento del Congreso de Lauca Ñ, que entonces había proclamado a Evo Morales candidato único.

Culpaba al gobierno del presidente Luis Arce de incidir en el Órgano Electoral para que éste no reconociera aquel encuentro de inicios de octubre en el Trópico de Cochabamba debido a fallas con el cumplimiento del estatuto.

“Lucho Arce, no vamos a tener miedo a tus k´aras que históricamente nos han venido robando todo”, advertía entonces el dirigente de la facción evista.

Ayer, Capquique apareció en una entrevista con la red DTV para enrareces el clima electoral. Denunció afanes de Morales de convulsionar el país, cercar La Paz y ejecutar la “batalla final” contra el gobierno de Arce.

Develó una posible conversación con el expresidente acerca del plan de bloqueos que el evismo ejercer por tres días en demanda el registro de Morales como candidato para las elecciones generales del 17 de agosto.

En la entrevista, divulgó desde su celular un audio atribuido al exmandatario. “Es con todo, hermanos; es la batalla final. Yo veo que la situación va a empeorar, al Lucho (Luis Arce) no le cree nadie; va a empeorar esto. El Gobierno es maleante, corrupto, no hay en qué confiar”, se escucha en la voz muy parecida a la de Morales.

El exmandatario presuntamente da órdenes precisas sobre las rutas a bloquear y menciona puntos estratégicos de bloqueos en La Paz. “Las salidas a Yungas, cierre todo eso hacia el lago, hacia el Desaguadero, hacia (la provincia) Aroma. Sobre eso, Oruro solamente el bloqueo de caminos. Cochabamba ya está empezando”, se le escucha decir en el mismo audio.

Además, admite que las movilizaciones del evismo de 2024 no fueron efectivas. “En octubre ha sido más de un mes, pero ya se ha dado movilización nacional, punto. No vamos a esperar aquí; si La Paz no encabeza, esto no va a haber; se ha quedado mucha gente y ya tienen que estar en La Paz (la gente) del Trópico. El miércoles hay cerco en La Paz, hay que darles como en octubre, un mes y medio”, se escucha en el audio.

Horas después de la difusión del audio, editado con imágenes de apoyo, el expresidente Morales escribió un escueto mensaje en redes sociales en el que desmintió el contenido de la grabación. “El pueblo se levanta por la crisis, el hambre y la injusticia. El Gobierno crea falsos testigos y empieza a montar casos para acusarnos, desprestigiarnos y confundir al pueblo que lucha por sobrevivir”, dijo el exmandatario.

Morales acompañó su mensaje con imágenes del encapuchado que amenazó a los tribunales y al presidente Arce, del celular del audio y de Capquique con sendas inscripciones de “montado”.

“No es la primera vez que nos hacen falsas acusaciones, solo el pueblo conoce la verdad”, escribió Morales.

En los conflictos poselectorales de 2019, luego de su derrocamiento, otro audio atribuido a Morales circuló en redes sociales, que también llamaba a cercar La Paz y otras ciudades, para dejar sin alimentos a sus habitantes.