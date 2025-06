“Sin Evo no hay democracia y no hay elecciones”, dice Morales

Fuente: Unitel

El expresidente Evo Morales afirmó este jueves que no pierde las esperanzas para participar en las elecciones y que batallará hasta el último, porque sus bases le dicen que “sin Evo no hay democracia y no hay elecciones”.

“Todavía no está definido compañeros, estoy seguro, hay esperanzas. No quiero comentar, si ahora comentó, informo en detalle, también van a ver, ya están quitando alguna sigla. Vamos a seguir batallando hasta el último”, dijo Morales en un acto de evaluación del último conflicto en la federación Centrales Unidas, en el trópico de Cochabamba.

Morales y sus seguidores bloquearon por 15 días varias zonas del país exigiendo que el expresidente sea habilitado, pese a que rige un fallo constitucional que limita la reelección continua y discontinua.

Para el mandatario “seguimos primeros en las encuestas”, pese a que no tienen sigla para participar.

Aseveró que sus seguidores le dicen que “sin Evo no hay democracia” y que el Gobierno manipuló la justicia para evitar su participación.

“Otra vez repito, nos quitan nuestros derechos, ya no es democracia. Yo no entendía, no tengo por qué mentir, en una reunión nacional ¿qué dijeron? Sin Evo no hay democracia, sin Evo no hay elecciones. Yo dije que están siendo muy duros. Cómo sin Evo no va a haber elecciones, cómo sin Evo no va a haber democracia”, afirmó.

Y continuó: “Primero no es sin Evo, es sin el movimiento más grande de la historia, es el instrumento político ahora llamado Evo Pueblo, antes era al MAS-IPSP, se dan cuenta, no era el MAS, era el movimiento indígena a la cabeza de Evo Morales, perdón que sea sincero”.

Morales dijo que se reunirá este fin de semana con dirigentes de todo el país y que de ahí saldrán determinaciones importantes.