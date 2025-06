Suárez plantea elección colegiada como salida a la crisis del sistema judicial

Suárez sostuvo que debe ser una elección por mérito, por capacidad y por idoneidad de los candidatos.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- Ante la consulta sobre qué acciones tomaría respecto a la justicia, en caso de que Samuel Doria Medina asuma la presidencia, el vicepresidente de Creemos, Efraín Suárez, afirmó que la salida a la crisis judicial pasa por una elección colegiada, donde instituciones profesionales participen en la calificación de los magistrados, priorizando el mérito, la capacidad y la idoneidad.

“El gobernador Luis Fernando Camacho y el señor Samuel Doria Medina coincidieron en que uno de los pilares fundamentales del próximo gobierno, obviamente el pilar fundamental es la estabilización económica del país, pero el otro pilar fundamental es la reinstitucionalización del país y dentro de esa reinstitucionalización está la reinstitucionalización del poder judicial”, declaró Suárez en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

Suárez cuestionó el actual mecanismo de elección de autoridades judiciales por voto directo, explicó que no garantiza transparencia ni una verdadera evaluación ciudadana. “Hemos visto que no funciona el tema de las elecciones judiciales. Primero porque los candidatos a magistrados no pueden hacer campaña, entonces cómo van a conocer la población, cómo va a conocer a quién está eligiendo. En esta elección judicial fue un voto más de convicción”.

En ese sentido, Suárez insistió en que se debe cambiar el mecanismo de designación, debe ser una elección por mérito, por capacidad y por idoneidad de los candidatos, y obviamente esto no pasa por una elección judicial, sino pasa por una elección colegiada.

“Es una elección donde no solamente participen los miembros del Legislativo, es decir, los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino participen el colegio de profesionales, colegios de abogados y universidades para evaluar los méritos y para examinar a los candidatos que vayan a pugnar por la magistratura en el país”, explicó Suárez.

