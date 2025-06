Tuto Quiroga dice que Evo Morales está ‘desquiciado’ por ser candidato presidencial

El candidato presidencial asegura que el bloqueo y el saqueo no le funcionarán a Evo Morales para imponer su postulación.

En medio de una creciente tensión política y social, el expresidente y actual candidato por la alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, lanzó duras críticas contra Evo Morales, a quien acusó de ‘chantajear’ al país con los bloqueos y saqueos en un intento por volver a ocupar la silla presidencial, pese a que está inhabilitado por una sentencia constitucional expresa y tampoco fue registrado ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), porque la personería jurídica del partido con el que pretendía hacerlo fue cancelada.

Tomó como ejemplo lo sucedido la pasada jornada en Llallagua, donde sucedieron graves hechos de violencia cuando una turba conformada por ayllus y comunarios del norte de Potosí arremetieron contra la población que reclamó por los bloqueos que provocan la escasez de productos y de carburantes, aspecto que provocó el encarecimiento del precio de la canasta familiar, así como la imposibilidad de trasladarse a otros puntos del país; la iracunda respuesta dejó un saldo de diez personas heridas.

“La desquiciada ambición de un hombre delirante que ha violado la Constitución una y otra vez, que ha maltratado a niñas bolivianas y que tiene esa obsesión y fijación por seguir candidateando. ¿Qué nos está diciendo a las familias bolivianas? O te bloqueo y te quito el diésel y la gasolina, o te pongo en cola interminables para un poco de combustible, hago que lo precios se suban a las nubes, que no haya dólares; pero, si quieres que deje de bloquear y estrangular la economía, me tienes que dejar violar la democracia”, advirtió.

El líder político cuestionó al gobierno por la pasividad mostrada ante los permanentes actos de violencia generados por la huestes evistas en diferentes puntos del país, que provoca el ‘chantaje’ de Evo Morales ante la debilidad de la actual gestión que no da una respuesta a las agresiones; empero, ratificó que la convulsión generada por el líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba y sus acólitos no funcionará, porque el pueblo boliviano acudirá a las urnas el 17 de agosto venidero, para cambiar de rumbo.

“Estos son los últimos estertores de un hombre depravado, desquiciado, abusivo, autoritario y profundamente cobarde, porque él no va a Llallagua, él no va a Vinto, él no va a Parotani; él se esconde bajo su cama en el Chapare y manda a otros a agredirnos entre bolivianos, todo por apetito y la ambición sin límites dee una persona; hace en Llallagua lo mismo que está haciendo con Bolivia: o liquido la economía, o pulverizo la democracia; ninguno de los dos, el 17 de agosto con el voto de la gente, vamos a salir adelante”, garantizó.

El presidente Luis Arce se pronunció la pasada jornada sobre los graves hechos ocurridos en el municipio de Llallagua y calificó la jornada como una de las ‘más violentas y amargas de la historia reciente del país’. A través de su cuenta oficial, el mandatario denunció que los sectores evistas protagonizaron durante los últimos nueve días una serie de hechos que considera delictivos. “En lugar de condenar esos actos, Morales sale festejando los desmanes y habla de “batalla final”. ¿A qué “batalla final” se refiere? ¿“Final” de qué? ¿A quién le declara la “guerra”? ¿A bolivianas y bolivianos?”, cuestionó Arce.

Al respecto, Quiroga Ramírez estimó que Arce debe olvidarse de la campaña electoral de su partido y ‘dedicarse’ a gobernar, garantizar que el orden y la paz social imperen en el país, evitar el desabastecimiento de los carburantes y aprovisionar de alimentos con precios justos, con miras a ‘minimizar’ los daños en su salida del gobierno; porque, además ya recibió el respaldo de líderes políticos hasta de la oposición, así como de los representantes de los órganos del Estado, para que culmine su período de mandato.

La declaración de Tuto Quiroga se produce luego de semanas de protestas evistas que buscan forzar la habilitación de Morales como candidato, pese a que fue excluido por no cumplir con el artículo 168 de la Constitución. En este marco, Quiroga respaldó la convocatoria de una nueva cumbre multipartidaria e interinstitucional convocada por el TSE, como medida para blindar las elecciones del próximo 17 de agosto frente a la ‘convulsión’ generada por los seguidores del exmandatario.

Asimismo, Quiroga pidió al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que no mantenga un ‘silencio cómplice’ y exhorte públicamente a Morales a detener las medidas de presión. “Le pido que sea menos sumiso, menos servil con quien está estrangulando la economía y quiere destrozar la democracia y que sea más consecuente con el sufrimiento de las familias bolivianas, que diga cuatro palabritas: ¡Evo, levanta los bloqueos!”, exclamó, insistiendo en la necesidad de que se desmarque de los métodos coercitivos impulsados por Morales.