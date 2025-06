Tuto Quiroga: Los bloqueos están exacerbando la crisis económica; Evo busca cancelar las elecciones

Aseguró que el sufrimiento y la crisis del país son a causa de su ambición al poder.







Para el candidato presidencial, Jorge ´Tuto´ Quiroga, los bloqueos que se llevan adelante y que ya cobraron la vida de 4 efectivos policiales, son netamente por la angurria de poder que tiene el expresidente Evo Morales, ya que con ellos busca cancelar las elecciones generales del 17 de agosto.

“Los bloqueos están exacerbando la crisis económica y ¿qué busca Evo Morales?, cancelar las elecciones, dejémonos de jugarretas, de que son protestas sociales (Morales) está haciendo más grave la situación del pueblo boliviano, todo por la ambición desquiciada y demencial de un hombre que está enfermo de poder”, aseveró.

Vea también: Suben a cuatro los policías fallecidos en los ataques evistas

Quiroga lamentó la muerte de los 3 efectivos en mano de los bloqueadores y remarcó que la población ya está cansada y que la única solución para terminar con esta crisis son las elecciones, «lo que quiere Morales no es que se caiga Arce, quiere cancelar las elecciones», ante esto recalcó que «hoy se le tiene que decir a todos los jueces, a todo el tribunal Constitucional y ellos se deben comprometer a que sí o sí hay elecciones y se procesa a quienes la quieran sabotear».

Recordó que los bloqueos y los conflictos, son la forma de operar de Evo, bloquear y pedir la renuncia de los presidentes, «conmigo no, a mí no me tomó ni un minuto el Chapare, yo le erradicaba su coca, reduje la cocaína y garanticé libre tránsito, él conmigo sabe que no hay tu tía», remarcó.

Aseguró que Morales está mandando bloquear para agravar la crisis, hacer sufrir a la población boliviana, «es un desquiciado que se le está acabando el tiempo», «nos has quitado mucho Evo Morales, pero no nos vas a quitar la esperanza de que vamos a votar el 17 de agosto y salvar la economía» culminó aseverando que la democracia boliviana es más fuerte que sus angurrias de poder.