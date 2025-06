Un subteniente de Policía es la primera víctima fatal del desbloqueo en Llallagua; hay otro herido grave

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

eju.tv

Boris Bueno Camacho / La Paz

. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Un policía muere en Llallagua tras la emboscada de bloqueadores, según fuentes policiales

Fuentes policiales confirmaron que un subteniente que fue víctima de la emboscada en Llallagua falleció. Aún no se conocen con precisión las causas del deceso; sin embargo, minutos antes se conoció que había dos uniformados heridos de bala. El reporte preliminar al que tuvo acceso UNITEL señala que la víctima, de grado subteniente, es de apellido Barroso. Otro uniformado de apellido Miranda se encuentra gravemente herido. El contingente policial que llegó hasta Llallagua partió desde Oruro y estaba compuesto por uniformados de La Paz, Potosí y Oruro. El grupo estaba levantando las piedras que imposibilitaban el tráfico en la carretera sin muchos contratiempos; sin embargo, cuando estaban a unos cinco minutos de Llallagua personas escondidas en los cerros comenzaron a lanzar piedras y a realizar disparos. Desafortunadamente cuando los uniformados lograron avanzar hasta el pueblo se reportó que había dos uniformados heridos. Barroso y Miranda.

https://eju.tv/2025/06/un-policia-muere-en-llallagua-tras-la-emboscada-de-bloqueadores-segun-fuentes-policiales/

“¡Libertad para Llallagua!”: Vecinos respaldan a policías y acompañan acciones de desbloqueo

“¡Libertad para Llallagua!”. “¡El pueblo unido, jamás será vencido!”, resonaban las arengas y cánticos por las calles del municipio potosino de Llallagua, donde los vecinos dieron respaldo a las acciones policiales para levantar los bloqueos instalados por los ayllus afines al evismo en esta región. En medio de la desesperación, los vecinos salieron a respaldar a la Policía en las acciones de desbloqueo tras varios días de cerco que paralizaron la región, impidiendo el ingreso de alimentos y con acciones que fueron denunciadas por diferentes sectores, como el corte en el suministro de agua y la amenaza de corte de electricidad. El ingreso del contingente policial fue recibido con euforia por la población, aunque no estuvo exento de violencia, ya que los bloqueadores respondieron a estas acciones e hirieron a dos efectivos del orden; no se descarta que estén heridos de bala. “No tenemos agua, estamos sin nada, no tenemos nada en los mercados”, denunció una vecina.

https://eju.tv/2025/06/libertad-para-llallagua-vecinos-respaldan-a-policias-y-acompanan-acciones-de-desbloqueo/

Dos policías heridos durante violento operativo en la carretera al occidente de Cochabamba

Un operativo policial para despejar la carretera al occidente en Cochabamba dejó como saldo dos oficiales heridos, uno de ellos en estado crítico tras ser alcanzado por un artefacto explosivo tipo cazabobo. La situación ha generado conmoción. El hecho ocurrió cuando miembros de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) intentaban restablecer el tránsito vehicular en medio de bloqueos. El subteniente Marco Antonio Flores Tarqui, de 28 años, fue el más afectado. Según informó la ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, el oficial fue alcanzado por un artefacto explosivo improvisado, lo que le provocó heridas de consideración en la cabeza y una hemorragia severa. “El primer policía se encuentra en estado crítico, fue afectado por un artefacto explosivo, la afectación fue de magnitud”, declaró Castro. Su diagnóstico preliminar indica un traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado, una herida abierta en la región frontal y trauma en el pabellón auricular izquierdo.

https://eju.tv/2025/06/dos-policias-heridos-durante-violento-operativo-en-la-carretera-al-occidente-de-cochabamba/

Cansados de los perjuicios, pobladores de Santivañez levantan bloqueos con apoyo policial

Cansados de los bloqueos carreteros, pobladores del municipio de Santivañez, ubicado en el departamento de Cochabamba, tomaron la iniciativa de levantar los puntos de bloqueo instalados en la carretera al Valle Alto. Lo hicieron acompañados por efectivos policiales, argumentando estar hartos de los perjuicios económicos y sociales que esta medida de presión ha generado en la región. La intervención ciudadana se dio en medio de una creciente tensión por el bloqueo que ha paralizado el tránsito hacia y desde el Valle Alto por 11 días, afectando el comercio, el abastecimiento de productos y el libre tránsito de los ciudadanos. “Ya no podemos seguir siendo rehenes de intereses ajenos. Esto está afectando nuestra economía, nuestra salud y la educación de nuestros hijos”, expresó un vecino del lugar mientras retiraba piedras y escombros de la vía. Al momento los pobladores retiran las piedras y escombros que están en la carretera, con la finalidad de habilitar el paso.

https://eju.tv/2025/06/cansados-de-los-perjuicios-pobladores-de-santivanez-levantan-bloqueos-con-apoyo-policial/

Arce acusa a Evo de buscar la caída de su Gobierno: «Dice preocuparse por Bolivia y habla de batallas finales»

El presidente Luis Arce acusó este miércoles a Evo Morales de buscar la caída de su Gobierno, cuestionó que diga que se preocupa por Bolivia y luego hable de «batallas finales», como se le escucha decir en un audio atribuido al dirigente cocalero. «(Evo) dice estar preocupado por el combustible, pero retiene los camiones donde está el combustible que necesita nuestra población; dice preocuparse por el bienestar de Bolivia y habla de batallas finales, qué podemos conseguir con ese tipo de incoherencias del evismo», manifestó Arce, durante su mensaje al país, cuando anunció que ordenó operativos de desbloqueo con la Policía y las Fuerzas Armadas. El mandatario señaló que Morales instruyó a sus seguidores instalar los bloqueos y cometer «actos vandálicos y violencia que tienen como único objetivo derrocar al Gobierno nacional como si fuera esa la solución a la problemática que tenemos en nuestro país». Los bloqueos que ordenó Morales cumplen este miércoles su décimo día.

https://eju.tv/2025/06/arce-acusa-a-evo-de-buscar-la-caida-de-su-gobierno-dice-preocuparse-por-bolivia-y-habla-de-batallas-finales/

Morales se lava las manos y asegura que no convocó a bloqueos, pero que estos son imparables

El expresidente Evo Morales se lavó las manos respecto a los bloqueos que ejecutan sus seguidores y asegura que él no convocó a la medida de presión, que hoy cumple su décimo día en el país. Indicó, sin embargo, que esta es “imparable”. “No es Evo quien convocó a los bloqueos de caminos, algunos dirigentes deben saber… yo me opuse cuando me llamaron. Primero, yo no soy dirigente de la confederación, no soy dirigente del Pacto de Unidad, si represento a un movimiento político, que es el más grande de la historia”, sostuvo en una entrevista con Radio Kwasachun Coca (RKC). Desde el lunes 2 de junio, sectores afines a Morales instalaron bloqueos en distintos puntos del país para exigir su inscripción como candidato a las elecciones generales, pese a que se encuentra inhabilitado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La semana pasada, el dirigente evista Rudy Capquique difundió un audio en el que supuestamente se escucha a Morales convocar a un cerco a La Paz.

https://eju.tv/2025/06/morales-se-lava-las-manos-y-asegura-que-no-convoco-a-bloqueos-pero-que-estos-son-imparables/

Crece el clamor político por la captura de Evo Morales tras violencia en bloqueos

Debido a la escalada de violencia evista en los bloqueos de carreteras en los últimos días, suman las voces de legisladores de oposición que piden la aprehensión del exmandatario, Evo Morales. Por los enfrentamientos y más de 50 heridos en Llallagua, las autoridades y dirigentes de este municipio se pronunciaron hoy y también exigieron la captura del líder cocalero. “He presentado una demanda penal en contra de Evo Morales en la ciudad de Cochabamba por los delitos de terrorismo, sedición, daño a la salud pública, daño al transporte, daño económico al Estado”, dijo hoy la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos. A causa de los recientes y trágicos hechos provocados por bloqueadores evistas en Llallagua que dejaron más de 50 heridos e incontables destrozos en la ciudad, la Central Provincial de Tomás Frías, la Junta Vecinal y dirigentes de varios sectores exigieron al Gobierno aprehender a Morales para evitar más hechos de violencia y heridos.

https://eju.tv/2025/06/crece-el-clamor-politico-por-la-captura-de-evo-morales-tras-violencia-en-bloqueos/

Fiscalía analiza adherir denuncia presentada por senadora de Cochabamba al proceso penal contra Evo, iniciado por el Ministerio de Justicia

El fiscal General del Estado, Róger Mariaca, informó este miércoles que el Ministerio Público analiza admitir o adherir la denuncia penal interpuesta por la senadora cochabambina por Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, al proceso ya abierto contra el expresidente Evo Morales, por una serie de presuntos delitos cometidos durante los días de bloqueos que se vienen acatando, principalmente en Cochabamba, interpuesto por el Ministerio de Justicia en la ciudad de La Paz. Actualmente, Morales enfrenta un proceso penal en la ciudad de La Paz por los delitos de instigación pública a delinquir, atentado contra la libertad de trabajo, obstrucción de la circulación del transporte, entre otros. La investigación está bajo control jurisdiccional y avanza con la citación de varios actores clave, entre ellos los representantes legales del Ministerio de Justicia, quienes deberán ratificar o ampliar su denuncia. “Analicen y valoren la posibilidad de adherirla al proceso existente”, precisó Mariaca.

https://eju.tv/2025/06/fiscalia-analiza-adherir-denuncia-presentada-por-senadora-de-cochabamba-al-proceso-penal-contra-evo-iniciado-por-el-ministerio-de-justicia/

Andrónico llama a reunión a las tres fuerzas políticas para aprobar los créditos para combustible

El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, convocó la tarde de este miércoles a las tres fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para dar viabilidad a la aprobación de créditos que permitan la adquisición de carburantes. «Considero importante y urgente una reunión entre las tres fuerzas políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional con el objetivo de tratar los créditos que aseguren el uso exclusivo de los dólares para la compra de gasolina y diésel, para tratar normativas que permitan la estabilización de los precios, el diferimiento de los créditos, la pausa impositiva para los pequeños contribuyentes», declaró Rodríguez en conferencia de prensa. Desde hace ya varios meses el país sufre la distribución irregular de carburantes, la escasez de dólares y el encarecimiento de los productos básicos de la canasta familiar. El Gobierno asegura que la crisis económica se debe a la falta de la aprobación de créditos en la ALP y apunta al presidente del Senado como el responsable de no dar curso al financiamiento externo.

https://eju.tv/2025/06/andronico-llama-a-reunion-a-las-tres-fuerzas-politicas-para-aprobar-los-creditos-para-combustible/

Arce: Bloqueo legislativo genera salida de $us 1.300 millones por deuda y allana el camino para el retorno de la derecha

El presidente Luis Arce Catacora advirtió este miércoles que el estancamiento legislativo en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no solo frena el desarrollo económico del país, sino que también está generando una salida neta de $us 1.300 millones por concepto de pago de deuda externa, sin que se reciban nuevos desembolsos. Asimismo, sostuvo que la población debe «reflexionar» sobre la unidad nacional, de lo contrario se abre paso al «retorno de la derecha», en referencia a los comicios generales del 17 de agosto de este año. “Estamos pagando deuda al Banco Mundial, al BID, a la CAF y a otros acreedores, pero no estamos recibiendo nuevos créditos. En 2023, en 2024 y en lo que va de este año son $us 1.300 millones netos que salen del país y eso lo siente el pueblo boliviano. Es el resultado del bloqueo legislativo”, manifestó Arce, durante el acto de conmemoración del 81 aniversario de fundación y vida sindical de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmb).

https://eju.tv/2025/06/arce-bloqueo-legislativo-genera-salida-de-us-1-300-millones-por-deuda-y-allana-el-camino-para-el-retorno-de-la-derecha/