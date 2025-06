Zvonko Matkovic afirma que si Tuto no aleja Monasterio, es porque avala la «canallada» que hizo

El asambleísta departamental por Santa Cruz y miembro de la alianza Unidad, Zvonko Matkovic, criticó este martes duramente las declaraciones del vocero político de Libre, Tomás Monasterio, quien puso en entredicho la postulación de Carla Robledo, hija de un hombre procesado por narcotráfico en Estados Unidos. Enfatizó que el ataque no fue aislado ni espontáneo, y responsabilizó a las principales figuras de ese partido político como: Jorge Tuto Quiroga, Branko Marinkovic y Luis Vásquez, de avalar lo que calificó como una “canallada”.

“Mientras no vea un comunicado de Tuto, de Branko, del Luis Vásquez, separándolo públicamente de la campaña de Tuto, entonces esto va con el aval de ellos. ¿De qué sirve lanzar la piedra y esconder la mano?, esto es de cobardes”, cuestionó Matković al exigir un pronunciamiento claro que marque distancia con las acciones del exdiputado Monasterio.

Las delcaraciones de Matkovic surgen luego que el pasado fin de semana, Monasterio exigió explicación sobre el financiamiento de la campaña de Samuel Doria Medina, y lo vinculó con Carlos Arturo Robledo, alias “Gafas” o “Chichito”, detenido en Estados Unidos en 2021 por tráfico de droga, debido a que su hija era parte de las listas de la alianza Unidad-Creemos, como candidata a senadora.

Zvonko Matković calificó de inaceptable que se intente dañar la imagen de una joven profesional por los errores de un familiar. “Esto ha sido una barbaridad. Una joven, excelente profesional, nueva en política, queda expuesta en medio de una guerra sucia mientras la gente quiere escuchar propuestas reales frente al desastre económico que estamos viviendo, no le interesa las peleas de los partidos políticos”, expresó.

Asimismo, cuestionó el silencio de los líderes de Libre y Unidad, especialmente de Branko Marinkovic, quien, aunque descartó vínculos ilícitos y respaldó públicamente a Doria Medina, evitó pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones.

“Lo de Tomás no sorprende, porque no es la primera vez. Él no tiene un peso político para mandarse solo. Alguien lo envió. Si no lo desmienten públicamente, es porque están de acuerdo, porque Monasterio continúa como vocero. Veo que hay una desesperación por las encuestas que hay, pero no es la forma”, insistió.