La Policía de Oruro capturó a 48 personas por los hechos de violencia en el operativo del sábado en la carretera a La Paz

Según el comandante departamental de Oruro, el coronel Miguel Ángel Hidalgo, los aprehendidos tenían en su poder explosivos y dinero. Ahora, la Fiscalía debe definir su situación legal en las próximas horas.

Por: eju.tv / Video: Bolivia Tv

La Policía Boliviana informó que en el operativo del «Corredor Humanitario de Banderas Blancas» que partió desde Oruro arrestó y aprehendió a 48 personas, que resistieron y atacaron a la comitiva.

Según el comandante departamental de Oruro, el coronel Miguel Ángel Hidalgo, los aprehendidos tenían en su poder explosivos y dinero. Ahora, la Fiscalía debe definir su situación legal en las próximas horas.

«Hemos actuado y hemos procedido al arresto y aprehensión de 48 personas. Estas personas han sido encontradas con petardos, con dinamitas, así también con dinero y han sido remitidos donde corresponde al Ministerio Público, donde se va a determinar su situación jurídica.

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La Policía y los militares ejecutaron el sábado el operativo «Banderas blancas» para habilitar un corredor humanitario, que al final no se concretó por la violencia de los movilizados, que atacaron dos trancas y dejaron destrozos en vehículos de la comitiva.

Una parte de los movilizados denunció que se había registrado fallecidos en medio del operativo, una versión que el Gobierno ha rechazado.

«Todo lo que está circulando respecto a decesos humanos, fruto de las acciones de hoy, es falso. No hay un solo deceso corroborado, no tenemos ninguna presentación de un acta de defunción, no hay nadie en la morgue, nada; solo circulan noticias falsas que no deben ser creídas por ninguno de los ciudadanos», afirmó el vocero presidencial, José Luis Gálvez, en una entrevista con Bolivia TV.