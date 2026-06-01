Reportan que un ciudadano brasileño murió acribillado en Santa Cruz

Los peritos de la Policía llegaron al lugar del crimen y trasladaron el cadáver a la morgue judicial para practicar la autopsia de ley.

eju.tv

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, un ciudadano de nacionalidad brasileña murió acribillado la noche de este sábado, según reporte de medios locales.

El hecho ocurrió en la zona del Tercer Anillo, entre las avenidas San Martín y Busch, donde la víctima fue encontrada y sufrió múltiples disparos.

Hasta ese lugar acudieron efectivos policiales de distintas unidades especializadas e investigadores para realizar las primeras pericias y proceder al levantamiento legal del cadáver.

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Durante la inspección de la escena del crimen, los agentes recolectaron varios casquillos de proyectil de arma de fuego que fueron utilizados en el ataque.

De acuerdo con declaraciones de los vecinos, en el inmueble donde ocurrió el crimen funcionaba un local en el que la víctima consumía bebidas alcohólicas con otras personas.

Al menos se escucharon cinco disparos que impactaron en la cabeza, cuello, hombros y espalda de la víctima, según reporte del canal de televisión Unitel.