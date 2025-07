Agenda informativa: Ruth Nina será puesta ante un juez para que responda sobre amenazas contra los comicios nacionales

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 26 de julio

Ruth Nina cuando era trasladada a celdas policiales. Foto: Red Uno

– Ruth Nina será cautelada en la localidad de Shinahota

El Juzgado Público Mixto Civil, Comercial, Familia, Niñez, Adolescencia e Instrucción Penal N° 1 de Shinahota emitió la imputación formal contra Ruth Yolanda Nina Juchani por la presunta comisión de instigación pública a delinquir, delitos electorales, obstaculización de procesos electorales y amenazas, en el marco de los artículos 130, 293 y 238 del Código Penal, así como la Ley 026 del Régimen Electoral. Por tanto, definirá este sábado la situación procesal de la aliada de Evo Morales. El jueves, el Ministerio Público determinó su aprehensión después de haber declarado por las fuertes amenazas que vertió contra las elecciones nacionales en un ampliado de la agrupación política no re conocida ‘Evo Pueblo’. En esa oportunidad, advirtió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que ‘contará muertos en lugar de votos’ si no se habilitaba a Evo Morales como candidato y se devolvía la personalidad jurídica de Pan-Bol. Nina afronta acusaciones en su contra por delitos electorales y otros.

– Crece la demanda de viajes y reclamos de pasajeros por los precios de los pasajes

Desde el lunes, los estudiantes de todo el país retornarán a las aulas tras la disposición del Ministerio de Educación que dispuso la reanudación de las labores escolares en todo el territorio nacional. En las terminales de buses del país, se incrementó la demanda de pasajes por parte de personas que buscan retornar a sus lugares de origen. Las empresas de transporte señalan que las frecuencias de salidas de buses bajaron por falta de diésel, mientras que los pasajeros denuncian el incremento de precio de pasajes. Los operadores reclaman que los buses de las empresas permanecen varios días en los surtidores del país a la espera de diésel. Entre tanto, los viajeros se quejan por el incremento en el precio de los pasajes hacia los departamentos de Oruro, Cochabamba y Santa Cruz. Los responsables reportaron que los buses que cuenten con diésel podrán salir hacia las distintas regiones del país. Por esta razón, las empresas no están vendiendo pasajes con anticipación.

– Entregarán certificados del Curso de Bomberos Forestales para personal y voluntarios de las FF.AA.

Tras haber participado durante tres días en simulacro de incendios forestales en cerranías boscosas de Cochabamba, un contingente de 77 personas entre instructores y alumnos pertenecientes al Ejército, Fuerza Aérea y Armada Boliviana, realiza una evaluación participativa del curso de bomberos forestales, que permitirá a los capacitados tener las herramientas para poder afrontar posibles incendios en diferentes regiones. El curso de bomberos forestales llegó a su fin y la acreditación correspondiente, además de la entrega de certificados, se efectuará este sábado 26 de julio en la capital valluna con la presencia del ministro de Defensa, Edmundo Novillo y el mando militar. Las instituciones que organizaron este curso son el Viceministerio de Defensa Civil, el Comando Conjunto de Reacción ante Eventos Adversos y el Centro Nacional de Formación de Expertos en Desastres Naturales, con apoyo de la Gobernación de Cochabamba, SERNAP, Nabol, Escuela Militar de Ingeniería, SAR-FAB y SBRAB

– Concluye el «Festival Bandas de Bronce del Bicentenario» en La Paz

El ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, invita al Festival – Concurso Nacional “Bandas de Bronce en el Bicentenario”, fase departamental sede La Paz, este sábado desde las 15:00 en la plaza Villarroel de La Paz. El «Festival Bandas de Bronce del Bicentenario» es un evento nacional en Bolivia que celebra la música de bandas de bronce en el marco de la conmemoración de los 200 años de independencia del país. Este festival, que se desarrolla a nivel departamental y nacional, cuenta con categorías estudiantiles y profesionales, y busca fomentar el talento artístico y fortalecer la identidad cultural. El festival forma parte de las actividades oficiales del Bicentenario de Bolivia, que se celebra este año. Se realizan etapas departamentales en diferentes ciudades de Bolivia, donde bandas estudiantiles y profesionales compiten en sus respectivas categorías. Los ganadores de cada departamento avanzan a la fase nacional, donde se define al campeón nacional.

– El Senamhi pronostica el ingreso de un frente frío al territorio nacional

El Servicio Nacional de Meterología e Hidrología (Senamhi) anuncia que un nuevo frente frío ingresará al país este sábado, este se extenderá por todo el territorio nacional y se quedará hasta el lunes. El fenómeno provocará un descenso brusco de temperaturas. La institución señaló que las bajas temperaturas continuarán y pidió a la población abrigarse, debido al ingreso del frente frío que ingresará por el sur del país la mañana de este sábado y se irá desplazando por Santa Cruz hasta horas de la noche y luego el domingo se mantendrá de manera estacional en Beni y Pando. El lunes, el frente frío afectará con descenso brusco de temperaturas toda la región oriental del país y va a ocasionar algunas precipitaciones en el norte de La Paz, Los Yungas, Beni, Pando y Tarija. Se prevé que el frente frío se disipe el lunes en la noche. La pronosticadora recomendó a la población que se mantenga abrigada durante las primeras horas del día y el final de la tarde, y que utilice protector solar desde las 10:00 hasta las 16:00.

– El dólar en el mercado paralelo se cotiza en poco más de 13 bolivianos

Esta jornada, la cotización del dólar paralelo se mantiene similar al registrado la pasada jornada. Según registran las plataformas digitales, el tipo de cambio para la compra se mantiene, en tanto, para la venta muestra un leve descenso. Según los datos presentados este visábado en el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio de venta de Bs 13.24 y un precio de compra de Bs 13.07. La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada no sufrió variaciones y se mantiene, ya que el dólar paralelo se registraba a la venta en Bs 13.24 la cotización no varió. En tanto para la compra el viernes cerró con Bs 13.14 y a primera hora de este jueves la cotización está a Bs 13.07. La cotización del dólar paralelo se refiere al precio de la divisa estadounidense en el mercado no oficial. Este valor puede diferir del tipo de cambio oficial establecido por las autoridades monetarias.