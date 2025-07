Alcalde Jhonny Fernández sale escoltado por la Policía y gendarmes lo increparon exigiendo cumpla laudo arbitral

Los gendarmes denunciaron que llevan años trabajando sin estabilidad laboral ni derechos y que la gestión municipal ha incumplido el fallo arbitral que favorece su inclusión en la Ley del Trabajo. Aseguran que continuarán con las protestas hasta que se respeten sus derechos.

eju.tv / Video: Gigavisión

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, tuvo que salir escoltado por efectivos de la Policía la tarde de este sábado, luego de haber sido retenido e increpado por un grupo de guardias municipales que protestaban frente a la sede de la Federación de Transporte 16 de Noviembre, en la avenida Irala. Los trabajadores exigen a la alcaldía cruceña el cumplimiento de sus derechos laborales y la sanción de los responsables por la agresiones que sufrieron en pasadas horas.

El incidente se produjo tras una reunión sostenida por el burgomaestre con dirigentes del transporte federado. A su salida, fue interceptado por los manifestantes que exigen el cumplimiento de un laudo arbitral que dispone su incorporación a la Ley General del Trabajo bajo la Ley 321.

“Lo hemos dejado salir porque ustedes, la prensa, han sido testigos. Pero queremos que recuerde que los convenios que uno firma se deben cumplir. No puede burlarse de los trabajadores”, señaló Estefanía Calle, vocera de los gendarmes.

Los gendarmes denunciaron que llevan años trabajando sin estabilidad laboral ni derechos y que la gestión municipal ha incumplido el fallo arbitral que favorece su inclusión en la Ley del Trabajo. Aseguran que continuarán con las protestas hasta que se respeten sus derechos.

El hecho se produjo un día después de otro incidente registrado en el aeropuerto El Trompillo, donde los gendarmes también protestaron, y un grupo resultó herido. “Ayer golpearon a un compañero y una compañera embarazada terminó con amenaza de aborto. Esto ya es insostenible”, agregó Calle.

Aunque el alcalde no brindó declaraciones tras el incidente, su salida del lugar se dio bajo resguardo policial, quienes estaban con escudos antidisturbios, en medio de gritos y reclamos del personal movilizado.

En respuesta, la autoridad edil indicó que si los gendarmes ganaron un laudo arbitral que vayan a la justicia y hagan que se cumpla. Asimismo, indicó que no existe ningún fallo y que no puede ser que quieran pasar de un contrato a ítem, algo que la norma no lo permite.