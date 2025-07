Amalia Pando: “Tuto y Samuel no han convencido” a indecisos y las facciones del MAS son “el gran perdedor”

La analista y periodista Amalia Pando brindó sus consideraciones tras conocer los datos de la tercera encuesta nacional rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto.

Tras conocerse los datos de la tercera encuesta nacional rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto, la analista y periodista Amalia Pando consideró este miércoles que los candidatos Samuel Doria Medina, candidato de alianza Unidad, y Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, no logran conquistar al voto indeciso. También marcó que las distintas facciones del Movimiento Al Socialismo (MAS) son “el gran perdedor”.

Según los datos de la tercera encuesta a nivel nacional, el voto blanco registra un 8,1%, el voto nulo muestra 13,6%, y voto indeciso tiene 12,4.

“El voto indeciso quiere decir que van a votar. Están buscando candidatos. Es evidente que Tuto y Samuel no han convencido. Han crecido de a poquito, no han convencido. Les falta el discurso. Son el símbolo de querer resolver la crisis, pero no convencen en el cómo resolver la crisis”, opinó la analista.

También señaló que “el gran derrotado en general es el MAS con sus distintas facciones. Derrota absoluta”.

En ese marco, también consideró que el candidato de Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, es también un “gran pededor”.

“La pregunta es hacia dónde migraron los que tenían la intención de votar por Andrónico Rodríguez, que tenía 14 puntos en la primera encuesta y termina con seis. ¿Dónde pasaron esos votos? Posiblemente el crecimiento de Rodrigo Paz Pereira se vea reflejado por la pérdida de votos de Andrónico”, indicó.