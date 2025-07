Candidatura de Evo Morales: concejala evista de El Alto dice que la esperanza es lo último que se pierde

Fabiola Furuya asegura que el 17 de agosto será el evismo el grupo que defina cuál de los candidatos ocupará el sillón presidencial.

La concejala del Movimiento al Socialismo (MAS) en El Alto, Fabiola Furuya, afirmó este lunes que, según el Calendario Electoral hasta el 13 de agosto se pueden dar las sustituciones de las postulaciones para las elecciones presidenciales; en ese sentido, afirmó que si bien no se pudo inscribir a Evo Morales como candidato presidencial hasta el jueves 3 de julio, la ‘esperanza es lo último que se pierde’ y queda esa posibilidad para que el expresidente esté en la papeleta electoral.

Según el artículo 108, de la Ley N° 026 de Régimen Electoral, las sustituciones por causa de renuncia podrán presentarse hasta cuarenta y cinco (45) días antes del día de la elección, este plazo feneció el pasado jueves; empero, el período de sustitución de candidaturas inhabilitadas por otras causales fenece el miércoles 13 de agosto, apenas cuatro días antes de los comicios programados para el domingo 17 de ese mes.



“Voy a decir al pueblo boliviano que la esperanza es lo último que se pierde, yo tengo la esperanza de que nuestro hermano Evo Morales esté en la papeleta, aunque sé que estamos a destiempo; sin embargo, una semana antes de las elecciones todavía puede haber renuncias y eso significa que todavía podemos habilitarlo, como también a nuestros candidatos, en ese ámbito, pienso yo que todavía la esperanza es lo último que se pierde”, aseveró la legisladora municipal de la urbe alteña.

Al igual que el resto de sus conmilitones, en un intento de impactar con la supuesta cantidad de seguidores de Morales, Furuya habló de cuatro millones de personas que no tendrán una opción para votar habida cuenta que el expresidente no participará en los comicios presidenciales, claro está, si no se plasma en la realidad la ‘esperanza que no se pierde’ de ella y los otros militantes que esperan ese milagro antes de la fecha fatal, caso contrario, varios de ellos optarán por votar blanco o nulo de acuerdo con las palabras de la concejala.



“Los bolivianos tenemos la decisión de votar o no votar, o votar en blanco o votar pifiado, es un derecho que tenemos los bolivianos que cada uno ejercerá, pero todavía hay conversaciones para que nuestro hermano Evo Morales esté en la papeleta, porque vamos a ganar si está en la papeleta”, afirmó, para luego sentar que desconoce si algunos asambleístas como Leonardo Loza o Héctor Arce podrían ser parte de las listas del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), porque se determinó que si el exjefe de Estado no va en las elecciones, nadie lo hará.

Asimismo, refutó las palabras de Mariana Prado, candidata vicepresidencial de Andrónico Rodríguez, a quien calificó de ‘pragmática’, porque al asegurar que no habrá procesos contra el líder cocalero solamente intenta conseguir el respaldo de las bases evistas, seguramente por sugerencia de Álvaro García Linera. “Ella solamente quiere caer bien a los evistas y por eso menciona eso, pero, nosotros no creemos en lo que dice ella”, cuestionó.



La edil calificó el 3 de julio como ‘el día que murió la democracia’, porque no se pudo inscribir a Evo Morales como aspirante presidencial; pero dejó en claro que continuarán con la insistencia de que ello ocurra hasta la fecha límite definida en el calendario electoral. “Nosotros vamos a definir quién será el próximo presidente del país, porque Evo Morales tiene más de cuatro millones de votos”, sentenció, además de expresar sus dudas sobre un posible respaldo de ese sector a Andrónico Rodríguez, porque ‘es lo mismo que Luis Arce’.