Claure acusa a Reyes Villa de “mentiroso”, lo tilda de “MASfred” y afirma que “jamás” le ofreció ser embajador en EEUU

Según Manfred, Claure le contactó antes de anunciar su respaldo a Doria Medina y le habría ofrecido “beneficios personales”, entre ellos una embajada y participación en el estratégico sector del litio.

El empresario Marcelo Claure se estrelló hoy contra el candidato de Súmate, Manfred Reyes Villa, luego de que este último afirmara que Claure le ofreció ser “embajador en Estados Unidos” y socio en negocios de litio, a cambio de bajar su candidatura y apoyar a Samuel Doria Medina. El magnate boliviano negó tajantemente esas versiones y calificó a Reyes Villa de “mentiroso” y que ahora entiende por qué le apodaron de “MASfred”.

“Totalmente falso, Manfred. Jamás te ofrecí ser mi socio en ningún negocio de litio, ni a vos ni a nadie. Te llamé por cortesía, antes de anunciar mi apoyo a Samuel Doria Medina, para explicarte mi decisión. Te dolió. Lo entiendo”, escribió el empresario en sus redes sociales.

Claure, que en los últimos meses ha mostrado un creciente interés por incidir en la política nacional, reiteró que no tiene intenciones de ocupar cargos públicos ni de participar en alianzas económicas con figuras políticas.

“Yo no ofrezco cargos (embajadas), ni favores, ni sociedades. No voy a ser funcionario de ningún gobierno. Estoy aquí para ayudar a reconstruir Bolivia, no para hacer negocios con la política”, enfatizó el empresario internacional.

“Me pidió que apoye a Samuel. Me ofreció ser embajador en Estados Unidos y me propuso ser su socio en el litio”, dijo Reyes Villa que incluso mostró capturas de pantalla de los supuestos mensajes.

Claure remató con una frase cargada de intención política: “Ahora entiendo por qué te llaman MASfred. El honor de una persona está en su palabra. Yo ya tomé mi decisión. Y yo cumplo la mía. Este episodio solo deja algo claro: Bolivia no quiere otro presidente que le mienta al país”.