Concejal Saavedra advierte riesgo de corte de luz en hospitales por “irresponsabilidad” en la Alcaldía cruceña

Después que el nuevo mercado La Ramada se quedara sin luz más de 24 horas, el concejal de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, remarcó: “Lo más probable es que pronto se empiece a cortar el servicio en hospitales”

Leyla Mendieta Cruz







Fuente: Unitel

El concejal de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, señaló que el corte de luz por falta de pago de servicio en el mercado Nuevo La Ramada es una muestra de que se tocó fondo en la Alcaldía, que en su criterio es quien debe pagar al menos cinco facturas.

“Cuando alguien ya no paga los servicios es una muestra de que hemos tocado fondo y, lo más probable es que pronto se empiece a cortar el servicio en hospitales, guarderías y escuelas, no solo en los mercados, porque no están pagando”, consideró a tiempo de remarcar que desde la Alcaldía son “irresponsables”.

Ante ello, agregó que si se llega a cortar la luz en un hospital se pondrá en riesgo la vida de los pacientes.

Saavedra remarcó que la Alcaldía cruceña pagó solo un mes del servicio y aún adeuda otros cinco, pero se restableció el servicio, pese a que a un ciudadano común le cortan a la tercera factura pendiente.

Este jueves volvió la electricidad al nuevo mercado La Ramada después de más de 24 horas de corte porque había seis facturas pendientes. Los comerciantes apuntan que la que debe pagar es la Alcaldía; sin embargo, desde la comuna aseguran que los que deben para son los vendedores.

Consideró que el corte de electricidad no es culpa de los comerciantes, sino de la Alcaldía cruceña pues se adeudaba seis meses y recién se transfirió la responsabilidad, a través de un nuevo reglamento, a los vendedores desde junio.

“Este corte no es por falla de los comerciantes, es por un incumplimiento del Gobierno municipal”, sostuvo.

Finalizó indicando que hay vendedores que decidieron pagar por su cuenta el servicio de luz, porque desconfían en la Alcaldía y les genera más perjuicios quedarse uno o dos días sin el servicio porque se dañan sus productos.