Creemos denuncia que al gobierno no le interesa solucionar el problema del desvío de los carburantes por ser parte del negocio

El diputado Walthy Egüez asevera que el gobierno no tiene la mínima intención de arreglar la crisis, que se agrava por la falta de control en la distribución de diésel y gasolina en el país.

eju.tv /Video: Creemos

El diputado de la agrupación política Creemos Walthy Egüez denunció este jueves que el gobierno no hace nada sobre el desvío de carburantes denunciado por el propio presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, pese a tener pleno conocimiento del trasiego de diésel y gasolina desde algunos surtidores al mercado negro, lo que deja entrever la probable implicación de servidores públicos en el ilícito negocio.

En una entrevista brindada a un medio cruceño, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, acusó a estaciones de servicio, las cuales no identificó, de ser parte del acopio de combustible para la reventa ilegal; porque -dijo- de los 20.000 litros que son despachados desde las plantas de la estatal petrolera solamente 10.000 litros se ponen a disposición de los vehículos que hacen las largas filas, en tanto, la otra mitad es desviada ‘a otro lado’, para luego precisar que el precio de reventa es de Bs 10 a Bs 12, hecho que se constituye en un lucrativo negocio.

Asimismo, cuestionó la efectividad del sistema B-Sisa, que fue implementado en todas las estaciones de servicio del territorio nacional para el control de la carga de combustibles con el fin de evitar múltiples cargas por parte de gente inescrupulosa que luego utiliza esos líquidos para el contrabando o la reventa, labor que es responsabilidad de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). “El control en las estaciones de servicio y el funcionamiento del B-Sisa le corresponde a la ANH. El B-Sisa para mí es un saludo a la bandera”, apuntó.

Las largas filas en los surtidores también provocan caos vehicular en las ciudades. Foto: APG

Al respecto, Egüez apuntó que las recientes declaraciones de Dorgathen confirman las reiteradas denuncias que hicieron desde sectores de la oposición sobre la especulación y ocultamiento en el suministro de los carburantes; estimó que en el negocio ilícito existe una complicidad entre servidores públicos y algunos malos dueños de surtidores, quienes lucran con la desesperación de los conductores, quienes deben hacer filas por días para conseguir diésel y gasolina.

“Son ellos, seguramente con algunos malos dueños de surtidores, los que están generando la salida de este combustible al mercado negro para enriquecerse vendiéndolo a más del doble. insisto, el Ejecutivo es el promotor de la corrupción en la distribución de combustible y son los culpables del sufrimiento de los transportistas, del sector productivo y de todos los bolivianos que hacen cola por horas de horas, días de días para poder trabajar y llevar el sustento a sus hogares”, acusó.

Empero, también criticó al ejecutivo de la petrolera nacional por denunciar y no hacer absolutamente nada contra las estaciones de servicio que son identificadas de efectuar el ilícito; no obstante, reiteró que la revelación hecha por Dorgathen confirma la presencia de una red de corrupción en diferentes instancias gubernamentales encargadas del suministro y control a la venta de carburantes en el territorio nacional. “Señor Dorgathen, con hablarlo no solucionamos nada”, reprochó.

El diputado de Creemos, Walthy Egüez. Foto: captura pantalla

“Usted es el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Usted es el que envía desde Palmasola y las distintas refinerías del país, el combustible a los surtidores. Si están haciendo eso, ¿por qué le vende a los surtidores que están especulando? ¿Por qué, como usted ha dicho, la ANH no hace un control? Porque la red de corrupción está institucionalizada en el Ejecutivo. A ellos no les interesa sancionar a los que están especulando porque son parte de ellos”, fustigó.

En este sentido, reprochó al Órgano Ejecutivo por lucrar con el dolor de los transportistas, del sector productivo y de las familias que deben resignarse al aumento de precios de la canasta familiar por el costo del transporte. “Los culpables son los del Ejecutivo, la ANH, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y son ellos los que están desangrando y robándoles al pueblo boliviano”, enfatizó el asambleísta cruceño de la oposición.