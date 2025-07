Datos que preocupan: la actividad económica en el país se contrae, la inversión extranjera cae y la inflación se acelera de manera sostenida

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Actividad minera en Potosí. Foto: San Cristóbal

eju.tv

Reducen exportaciones, ingreso de divisas y se ralentiza la actividad económica. Bolivia queda rezagada en inversión extranjera en Sudamérica, pero la región destaca por su potencial en minerales críticos, según informe de la Cepal. Inflación: Argentina logra controlarla, mientras que Bolivia atraviesa una aceleración sostenida, señala Bloomberg. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Reducen exportaciones, ingreso de divisas y se ralentiza la actividad económica

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La falta de diésel reduce las exportaciones, ya que sólo trabajan con el 25% de capacidad del transporte, frena el ingreso de más divisas y ralentiza la actividad económica por la carencia de insumos y materias primas. Los camiones deben permanecer en las estaciones de servicio durante cinco días para cargar combustible y en las provincias las filas abarcan entre 8 a 10 kilómetros, describió el presidente de la Cámara Departamental de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Oswaldo Barriga, a tiempo de informar que este panorama significa que los viajes se redujeron, de cinco a uno al mes, es decir, se perdió entre 20% a 25% la capacidad del transporte para traer insumos y comercializar productos acabados. La escasez de diésel significa no recibir insumos para procesar productos y no llevarlos a distintos mercados, cuyo efecto se ve en la reducción de la velocidad de las exportaciones, según el presidente de Cadex. “Significa menos dólares para la economía del país”, apuntó y lamentó que, el que debía administrar la economía nacional, hizo una pésima gestión.

– Bolivia queda rezagada en inversión extranjera en Sudamérica, pero la región destaca por su potencial en minerales críticos, según informe de la Cepal

Con solo 247 millones de dólares en 2024, Bolivia se encuentra a la zaga y figura entre los países que menos inversión extranjera directa (IED) captaron en la región, según la Cepal. No obstante, América Latina, y Bolivia en particular, posee un gran potencial en minerales críticos, lo que podría atraer mayor capital foráneo. “Las entradas netas de IED en el Estado Plurinacional de Bolivia aumentaron por segundo año consecutivo y ascendieron a 247 millones de dólares, lo que representa un incremento del 3 % respecto a 2023. En 2024 no se anunciaron nuevos proyectos de inversión, por primera vez desde al menos 2005”, indica la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en su informe Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2025, divulgado hace unos días. De acuerdo con la publicación anual, en 2024 las entradas de inversión extranjera directa (IED) aumentaron en el Caribe, Centroamérica y México, mientras que los resultados en los países de América del Sur fueron desiguales.

– Inflación: Argentina logra controlarla, mientras que Bolivia atraviesa una aceleración sostenida, señala Bloomberg

En una reciente publicación del portal Bloomberg se refleja el mapa inflacionario de América Latina en el primer semestre de 2025, que mostró un fenómeno llamativo, dos países se movieron en direcciones opuestas: Argentina y Bolivia. Un dato llamativo de la región es que hay tres economías con valores interanuales deflacionarios: Panamá, -0,4%; Costa Rica, -0,22% y El Salvador: -0,17%. Mientras Argentina logró controlar la inflación, Bolivia atraviesa una aceleración sostenida que no se registraba desde la crisis de hace 40 años. Argentina, que hasta hace poco era una de las naciones más inflacionarias del mundo, logró consolidar un proceso de desaceleración y llevó el índice interanual por debajo del 40%, algo que no ocurría desde enero de 2021, reseña Bloomberg. En contraste, Bolivia —que durante la pandemia figuraba entre los países con menor inflación del mundo— ahora atraviesa una aceleración sostenida. Su índice de precios al consumidor alcanzó el 23,96%, un nivel no visto desde 1985.

– Cambiar modelo, más participación privada y modificaciones legales

Cambio de modelo, mayor participación del sector privado y modificaciones a normas en sectores estratégicos como hidrocarburos, minería y litio, así como la necesidad de garantizar la seguridad jurídica, fueron las principales coincidencias de las seis alianzas y partidos políticos que participaron en el primer Debate Económico del ciclo “Compromiso por Bolivia”, organizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB). El encuentro, organizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia y realizado en alianza con la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC), permitió identificar coincidencias, pero también evidenciar las diferencias en la forma en que se pretende ofrecer una solución a la población boliviana. Más de 300 personas, entre líderes empresariales, autoridades nacionales, departamentales, municipales, público en general y medios de comunicación, asistieron al Recinto Ferial Alalay, mientras que miles de personas lo siguieron a través de diferentes plataformas.

– El TSE confirma dos debates presidenciales con los 9 candidatos en La Paz y Santa Cruz

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que organizará dos debates presidenciales y para ello convocará a los nueve candidatos a la silla presidencial. Los mismos están programados para las dos primeras semanas de agosto antes de la jornada de votación. Estos eventos también tienen el respaldo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANPB) y el sector empresarial del país. Hace un mes y medio la directiva de la Cámara de Senadores retiene la ley de debate obligatorio, después de que la Comisión de Constitución de dicha instancia legislativa, analizó y aprobó el proyecto que fue enviado por Diputados. La única norma que aprobó el Legislativo y promulgó el presidente Luis Arce, es la Ley 1632, que pone en vigencia la aplicación del Sistema de Transmisión y Publicación de Resultados Preliminares (TREP), conocida ahora como Sirepre. El primer debate presidencial se realizará en La Paz y el segundo en Santa Cruz de la Sierra, días antes del domingo 17 de agosto, informó el vocal del TSE, Francisco Vargas.

– MAS cita para el jueves a diálogo de unidad a Copa, Andrónico y Evo

El presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Grover García, convocó a Eva Copa, líder de Morena, a Andrónico Rodríguez, candidato por Alianza Popular y a Evo Morales para el diálogo de unidad. La cita es para el jueves, 24 de julio. «Debemos consolidar la unidad de izquierda (…) Después de un análisis de las organizaciones sociales y viendo la situación de nuestro país, hemos tomado la decisión de convocar a los partidos políticos de izquierda y a esos líderes de la izquierda. En este caso quiero referirme a Eva Copa y a su dirigencia de Morena (Movimiento de Renovación Nacional), a Andrónico Rodríguez y su dirigencia de Alianza Popular, y a Eduardo del Castillo”, informó García. Además, dijo que la hora y el lugar será recién definido en una reunión con su directiva. Sobre la invitación a Evo Morales y a sus dirigentes, García manifestó que sí se lo invitará, pero de no querer asistir, pidió al exmandatario enviar a sus “delegados de mayor confianza”. Recalcó que es necesario la unidad de la izquierda del país para ganar las elecciones generales.

– Andrónico rechaza llamado de Arce: “Él no es candidato, que se dedique a terminar su gestión”

El candidato a la presidencia por la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez rechazó la convocatoria del presidente Luis Arce que busca unir a los frentes populares que se fraccionaron del Movimiento Al Socialismo (MAS). El presidenciable fue tajante y le dijo al jefe de Estado que él no es candidato y le pidió que se dedique a terminar su gestión. A Luis Arce le quedan tres meses más en el poder. “Él presidente (Luis Arce) tiene que dedicarse a terminar su gestión, él no es candidato”, disparó Rodríguez cuando la prensa potosina le consultó si asistiría a esa convocatoria. Asimismo, Andrónico adelantó que él convocará a la unidad a los frentes de la izquierda popular, pero no dijo cuándo. “Vamos a llamar nosotros a la unidad a todos los sectores sociales, a todas las organizaciones y grupos de izquierda”, anunció el presidenciable. El 17 de julio, Arce, desde la Casa Grande del Pueblo, convocó a los frentes de izquierda que surgieron tras la fractura del MAS, a un encuentro para lograr la unidad y conformar un bloque sólido antes de las elecciones.

– ExConade califica de ‘gravísimo error’ de Samuel aceptar el apoyo de Claure porque le restará votación

El exdirigente del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, calificó como un “gravísimo error” la decisión del candidato presidencial Samuel Doria Medina de aceptar el apoyo público del empresario Marcelo Claure. A su juicio, esta alianza podría afectar negativamente su respaldo electoral debido a los cuestionamientos que pesan sobre Claure. “Desde mi punto de vista, es un gravísimo error el que ha cometido Samuel Doria Medina y esto puede tener consecuencias incluso en una posible merma en su votación”, declaró Morales, en referencia a una reciente reunión en Santa Cruz entre el candidato y el empresario argentino Marcos Bulgheroni, socio de Claure y vinculado a proyectos de litio. Según medios argentinos, Bulgheroni estaría relacionado con inversiones en el sector del litio, lo que ha despertado sospechas sobre un posible acuerdo para facilitar el ingreso de capitales extranjeros, entre ellos los de Claure, al proceso de industrialización del litio en el Salar de Uyuni.

– ABC no recibirá la Doble Vía El Sillar, solicita a Sinohydro solucionar de forma definitiva defectos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) no recibirá a fin de mes la Doble Vía El Sillar, que une a Santa Cruz con Cochabamba, por los defectos que aún presenta, y solicitó a la empresa Sinohydro encontrar una solución definitiva a esta estructura a fin de garantizar su utilidad, informó este sábado el presidente ejecutivo de la entidad, Julián Nicolás. “La ABC no va a recibir la obra el 31 de julio”, aseveró . En noviembre de 2023, la ABC recibió de manera provisional la obra de 29,14 kilómetros de extensión de la empresa Sinohydro. La carretera tiene cuatro túneles, puentes y viaductos. Se trata de una doble vía con un ancho de 20,5 metros, con 2 metros de bermas exteriores a ambos lados y actualmente es transitable. La estructura del pavimento tiene más de 91 centímetros: 13,5 centímetros de concreto asfáltico, una capa base de 28 centímetros, una subbase de 30 centímetros y una capa drenante de 20 centímetros. En El Sillar se registran lluvias de forma constante, lo que incide en forma negativa en la estructura del terreno.

– Tensión en la frontera entre Bolivia y Argentina: Enfrentamientos entre un grupo de personas en operativo de mercancía ilegal

Este sábado se vivieron momentos de tensión entre gendarmes de Bolivia y supuestos pasajeros, que intentaban pasar mercadería de contrabando desde el lado boliviano al argentino. El hecho se registró cerca de Salta, Argentina, según el portal de noticias Qué pasa Salta. “Pasado el mediodía, se desató un violento enfrentamiento entre efectivos de seguridad y bagayeros (comerciantes que trasladan mercadería) que buscaban cruzar productos de contrabando hacia territorio argentino”, reseña el reporte del medio de comunicación argentino. Los denominados “paseros” se opusieron al decomiso de la mercadería y respondieron con gritos, empujones y agresiones al personal que intentaba frenar el cruce ilegal, se añade. Las refriegas se registraron en la zona de Chalanas, Bermejo, en el punto que se usa para cruzar a Argentina, detalla la prensa del país vecino. La escena quedó registrada en un video difundido por Sandra Calapiña, en el que se puede observar el nivel de tensión entre civiles y uniformados.