Decidió preservarse, no contaminarse. Mamén, lejos del barro, los gritos, los memes y los agravios de la campaña presidencial.

No apoyó a ningún candidato, no buscó ser vice de nadie, no le entregó su pueblo a nadie, no se sumó a nada para bajarse después y decidió reservar sus energías para pensar solo en la alcaldía de Santa Cruz. Las elecciones subnacionales serán en febrero de 2026.

En la imagen, el fin de semana, Mamén junto a su esposa, en una actividad social y familiar.

No es fácil controlar la ansiedad que provoca el poder y mantenerse lejos de una contienda. Más aún cuando te invitan a ser parte de una u otra candidatura.

Mamén controló sus impulsos. Y mira el carnaval sin ponerse casaca de ninguna comparsa.

Facebook Pepe Pomacusi