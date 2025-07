El MAS en quiebra: no hay ni para pintura ni afiches, afirma diputada

Según la legisladora, los candidatos del MAS deben cubrir de su bolsillo los costos básicos de la campaña.

La diputada del ala “arcista” del MAS, Gloria Callisaya, reconoció públicamente la profunda crisis financiera que atraviesa su partido.

“No hay gasto del Estado y no hay plata (en el MAS). No podemos decir que sí porque si no ya hubiéramos visto propaganda con pinturas en El Alto”, afirmó hoy Callisaya ante los medios.

La legisladora marcó distancia con el ala “evista” al que acusó de haber desviado recursos en el pasado.

Callisaya explicó que la cuenta bancaria del partido fue controlada durante años por dirigentes cercanos a Evo Morales, lo que dejó sin fondos a la actual dirigencia.

“Si bien teníamos una cuenta bancaria, se lo ha cargado el evismo a través de sus dirigentes y allegados. Yo creo que recién en mayo del año pasado ha tomado Grover García (actual presidente del MAS) y ahora no están entrando los porcentajes que cada trabajador (aporta). Eso no vamos a ocultar”, explicó Callisaya.

Según la legisladora, los candidatos del MAS deben cubrir de su bolsillo los costos básicos de la campaña.

“Verán ustedes que no hay pintura, afiches y cada candidato tiene que hacer el esfuerzo correspondiente, pese a que ha habido plata, pero jamás nos han sabido desembolsar. La plata desembolsada nunca hemos visto”, reclamó la diputada y reveló que recién ahora las bases están organizando cuotas para costear la propaganda electoral.

Esta admisión ocurre en medio del arranque formal de la campaña del binomio arcista conformado por Eduardo Del Castillo y Milán Berna, proclamado el pasado 27 de junio en el Coliseo Julio Borelli. Mientras los aspirantes presentan propuestas económicas como el diferimiento de créditos y la apertura de empresas en 24 horas, entre otros.