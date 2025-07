El ministro de Gobierno posesiona a un nuevo director de la FELCN y tres comandantes departamentales de la Policía

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

Ministro de Gobierno posesiona a nuevo director de la Felcn y a tres comandantes departamentales de la Policía. Misión de la Unión Europea despliega 32 observadores en todo el país y anuncia informe preliminar para el 19 de agosto. En respuesta al evismo, Andrónico dice que “votar nulo o en blanco es votar por la derecha”. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Ministro de Gobierno posesiona a nuevo director de la Felcn y a tres comandantes departamentales de la Policía

El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, realizó este viernes por la tarde el acto de posesión de nuevas autoridades policiales, entre ellas el nuevo director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), coronel Ángel Morales Calzadilla. Durante el acto también fueron designados los nuevos comandantes departamentales de la Policía Boliviana en tres regiones del país. Se trata del coronel Edwin Barrientos Benítez, en Potosí; Freddy Pereira Molina, en Tarija; y Carlos Roberto Ponce, en Beni. El comandante general de la Policía Boliviana, Augusto Juan Russo, exhortó a las nuevas autoridades a ejercer un liderazgo operativo y humano, destacando que el mando no debe limitarse a lo administrativo. «Su deber no es solo garantizar el orden y la seguridad; su deber también es pensar en el bienestar del personal policial a su cargo: protegerlo, acompañarlo y ser un ejemplo permanente de compromiso, constancia y lealtad, tanto hacia la institución como hacia nuestra patria, Bolivia», sostuvo.

Misión de la Unión Europea despliega 32 observadores en todo el país y anuncia informe preliminar para el 19 de agosto

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) inició este viernes el despliegue de 32 observadores de largo plazo a los nueve departamentos de Bolivia, con el objetivo de acompañar el desarrollo de las elecciones generales previstas para el próximo 17 de agosto. Asimismo, anticipó que tendrán listo el informe preliminar para el 19 de agosto. “Hoy estamos desplegando a los nueve departamentos del país, es decir, vamos a cubrir todo el territorio nacional con 32 observadores de largo plazo”, señaló el jefe adjunto de observación electoral de la UE, Alexander Gray. Asimismo, detalló que los delegados cuentan con todas las garantías necesarias otorgadas por el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y el Gobierno boliviano para transitar y cumplir su labor de forma libre y segura en todo el territorio nacional. Citó como ejemplo el caso de Cochabamba, donde enviaron a cuatro observadores que permanecerán durante todo el proceso electoral. Grey expresó confianza para que se garanticen unos comicios pacíficos y transparentes.

En respuesta al evismo, Andrónico dice que “votar nulo o en blanco es votar por la derecha”

El candidato presidencial de la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, consideró que la opción de votar nulo o blanco en las elecciones generales es decantarse por “la derecha”, tema al que hizo referencia en un video que fue publicado en sus redes sociales oficiales. En tanto, el evismo promueve el voto nulo. “No puede ser que, en este proceso electoral, por simples caprichos y orgullos y algunos desentendimientos entre hermanos, entre compañeros de la misma clase, vayamos a estar encaminando la idea de votar nulo, votar blanco, como si estarían promoviendo para la derecha”, sostuvo Rodríguez. Dirigentes de organizaciones sociales afines al evismo exteriorizaron en los últimos días la idea del voto nulo, pidiendo a sus seguidores escribir en la papeleta electoral el mensaje ‘Evo presidente’, en un contexto el que el líder cocalero no está habilitado para ser candidato. Los resultados de la segunda encuesta nacional electoral de UNITEL muestran que se mantiene una tendencia en los primeros lugares, pero que ha aumentado el porcentaje de voto residual.

Arcismo acusa a Evo de ser “cobarde” al promover el voto nulo para “que gane Doria Medina y él vuelva al poder”

El vocero del Pacto de Unidad arcista, Vidal Gómez, acusó a Evo Morales de fomentar una campaña de “guerra sucia y cobarde” contra el oficialismo al promover el voto nulo con el objetivo de debilitar al Movimiento Al Socialismo (MAS) y allanar su propio retorno al poder. “Ya ganamos el 2020 y lo vamos a ganar por segunda vez y por eso debe haber otros ataques más planificados de Evo Morales a nivel nacional, pero no tenemos miedo, es parte seguramente de la guerra sucia y cobarde que tienen ellos”, aseguró Gómez hoy ante medios en plaza Murillo. El portavoz del arcismo vinculó al expresidente y líder cocalero con hechos de violencia y agresiones registrados durante la campaña del MAS Caranavi y Batallas, en las que grupos irregulares atacaron con piedras y palos. El dirigente exigió que se investigue quién está detrás de estos hechos y advirtió que no se permitirá que se sabotee la elección del 17 de agosto. Gómez dijo también que “muchos sectores dicen que Evo Morales es un cobarde al esconderse en el Chapare”.

Copa no fue notificada de las disculpas de Ponciano y anuncia que pedirá «condena ejemplar»

La alcaldesa alteña Eva Copa no fue notificada de manera formal sobre las disculpas públicas del dirigente evista Ponciano Santos y, cuando se lleve a cabo la audiencia para definir su futuro, su defensa pedirá una «condena ejemplar» contra el seguidor de Evo Morales. «La norma establece, primero, la aceptación del delito y la reparación del daño causado (…) con acuerdo transaccional por una sola vez; la alcaldesa no va a pedir ningún resarcimiento económico, lo único que va a solicitar es que se dicte una sentencia condenatoria ejemplar, que siente precedente», declaró a la prensa el abogado Frank Campero. En septiembre de 2024, Santos profirió insultos contra la alcaldesa de la ciudad de El Alto, luego de que ésta advirtió con no dejaría pasar la marcha de afines a Morales que se dirigía a La Paz. La autoridad edil interpuso la demanda penal «por el honor y dignidad de las mujeres». Pese a la satisfacción pública, Santos debe comparecer en audiencia de medidas cautelares para definir si su detención preventiva se extenderá por otros seis meses.

Fiscalía pedirá detención preventiva para Ruth Nina por delitos electorales

El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, informó este viernes que el Ministerio Público solicitará la detención preventiva en una cárcel pública para Ruth Nina, dirigente del extinto partido Pan-Bol, imputada por la presunta comisión de delitos electorales. La autoridad del Ministerio Público no mencionó si la detención se solicitará en Cochabamba, región donde radica el caso o en la ciudad de La Paz, donde vive la imputada; tampoco mencionó el lapso de encierro. «Nosotros vamos a solicitar la medida excepcional de detención preventiva para esta persona en una cárcel pública», anticipó tras ser consultado sobre si se pedirá la detención preventiva. Nina fue aprehendida el jueves pasado luego que se presentó de manera voluntariamente a declarar en el marco de una investigación por amenazas proferidas durante un ampliado del evismo. En ese evento, la exdirigente advirtió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que “contará muertos en lugar de votos” si no se habilitaba la candidatura de Evo Morales y se devolvía la personería jurídica a Pan-Bol.

Insumos Bolivia fue engañada y no puede recuperar Bs 63 millones por fallida importación de arroz desde Argentina

Insumos Bolivia enfrenta un grave perjuicio económico y legal tras haber sido presuntamente engañada por una empresa argentina a la que pagó Bs 63 millones como anticipo para la importación de más de 700 toneladas de arroz, sin embargo, estas no cumplen con los estándares de calidad, afirmó este viernes la directora ejecutiva de dicha estatal, Lauren Fernández. “Habría documentos que se habrían falsificado para el tema de certificado de Senasag de otro país, al momento de importar el producto. A nosotros nos preocupa porque son 63 millones de bolivianos que están con un problema que no nos permiten cobrar», admitió la funcionaria, quien no dio más detalles en por qué fallaron los controles a momento de hacer la compra del grano desde el vecino país, tomando en cuenta que son recursos del Estado boliviano. En ese sentido explicó que el producto importado presenta signos de contaminación y no puede ser distribuido ni a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) ni por venta directa a la población, debido a su condición.

Combustible: CAO dice que se pasó ‘de irresponsabilidad a negligencia’

El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, dijo que la falta de combustible está deteriorando a toda la cadena productiva y aseguró que se pasó de “la irresponsabilidad a la negligencia”. “Las cadenas productivas ya están en deterioro, unas más que otras. Aquí ya estamos pasando de la irresponsabilidad a la negligencia”, dijo en Santa Cruz. Asimismo, remarcó la urgencia de que el Gobierno libere completamente la importación de combustibles para el sector privado, sin trabas ni burocracia. Y aseguró que la escasez de combustible, diésel principalmente, provocó la aparición de un “mercado negro”, donde se comercializan carburantes por encima de Bs 14 el litro. “Dicen que hay 33 empresarias que traen, pero pegunten a esas empresas qué trabas han tenido, cuántos impuestos se pagan, qué coimas han tenido que dar o preguntemos si el mercado negro no se ha copado en Santa Cruz, venden hasta en Bs 14”, remarcó.

El «Día V» desplegará cuadrillas de vacunación en poblaciones fronterizas de Bolivia y Brasil

El Gobierno anunció este viernes que coordinó con las autoridades sanitarias de Brasil para llevar a cabo, en conjunto, trabajos preventivos contra el sarampión, para evitar la propagación de la enfermedad. «Estamos cumpliendo un trabajo en frontera con apoyo de Brasil, vamos a trabajar en Pando, en los municipios fronterizos, también estaremos en Beni para cubrir las fronteras», declaró el viceministro de Promoción Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional, Max Enríquez. Para el efecto, las autoridades en salud implementarán el «Día V», una jornada dedicada a la vacunación masiva en la frontera, un operativo que incluirá el rastrillaje por diferentes localidades, donde se aplicarán al menos 65.000 vacunas. «En Santa Cruz estaremos en Puerto Suárez, Puerto Quijarro y en San Matías, hay un desplazamiento de recursos humanos tanto bolivianos como brasileños para hacer el ‘Día V’, el día de vacunación, con actividades para evitar el ingreso de casos brasileños o que puedan salir del lado boliviano», detalló Enríquez.

Gobernación reporta incendio forestal activo en Puerto Suárez y 3.494 focos de calor en Santa Cruz

La Gobernación de Santa Cruz, a través de la Dirección de Recursos Naturales (Direna), informó este viernes sobre un incendio forestal activo en la comunidad Yaguareté, ubicada en el municipio de Puerto Suárez, provincia Germán Busch. El director de la Direna, Paulo Viruez, explicó que el siniestro fue detectado el jueves mediante el Sistema de Alerta Temprana de Incendios Forestales (Satif) y que actualmente está siendo combatido por bomberos forestales de la Gobernación, en coordinación con personal del Gobierno Municipal y la Brigada de Bomberos Comunales Motacusito. Asimismo, Viruez reportó que ayer también se registró un incendio de interfase en inmediaciones del cementerio del municipio de San José de Chiquitos. Gracias a la oportuna intervención de los bomberos departamentales y municipales, junto a voluntarios de la UUBR y efectivos del Regimiento de Infantería 13 “Montes”, el fuego fue controlado y extinguido exitosamente. Solo en esta jornada se detectaron más de 3.400 focos de calor.

