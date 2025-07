Insumos Bolivia fue engañada y no puede recuperar Bs 63 millones por fallida importación de arroz desde Argentina

En ese sentido explicó que el producto importado presenta signos de contaminación y no puede ser distribuido ni a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) ni por venta directa a la población, debido a su condición.

eju.tv / Video: Bolivia Tv

Insumos Bolivia enfrenta un grave perjuicio económico y legal tras haber sido presuntamente engañada por una empresa argentina a la que pagó Bs 63 millones como anticipo para la importación de más de 700 toneladas de arroz, sin embargo estas no cumplen con los estándares de calidad, afirmó este viernes la directora ejecutiva de dicha estatal, Lauren Fernández.

“Habrían documentos que se habrían falsificado para el tema de certificado de Senasag de otro país, al momento de importar el producto. A nosotros nos preocupa porque son 63 millones de bolivianos que están con un problema que no nos permiten cobrar», admitió la funcionaria, quien no dio más detalles en por qué fallaron los controles a momento de hacer la compra del grano desde el vecino país, tomando en cuenta que son recursos del Estado boliviano.

En ese sentido explicó que el producto importado presenta signos de contaminación y no puede ser distribuido ni a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) ni por venta directa a la población, debido a su condición.

«Encima la empresa argentina nos demandó para que no cobremos las pólizas de garantías, tenemos más de 700 toneladas de arroz que no podemos introducir al mercado interno, a través de Emapa ni venta directa a la población, debido a que no cumplen con las especificaciones de calidad”, contó al medio televisivo.

Actualmente, el proceso se encuentra bajo investigación en instancias judiciales argentinas, lo que impide a Insumos Bolivia disponer del producto ni recuperar el monto adelantado. Este hecho ocurre en un momento en el que el abastecimiento de arroz en el país tiene problemas por el alza en más del 100% en el precio del producto ocasionada por factores climáticos que redujeron la producción nacional y también que impactada por la escasez de combustibles, principalmente diésel que se usa para la siembra, cosecha y distribución.