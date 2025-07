Hace unos días, Patzi cerró las puertas a Morena; ahora dice que busca los votos de su electorado

“Para nosotros, particularmente para mi persona, en este momento es concentrarse en la atención, en el esfuerzo de apelar a la conciencia y hacer campañas, para que toda esa población de Morena, o del MAS, o del sector Evo Morales, ahora puedan votar por Andrónico Rodríguez”, afirmó.

Félix Patzi. Foto de Archivo: La Prensa

Fuente: Brújula Digital

El líder de la Alianza Popular, Félix Patzi, que hace unos días cerró las puertas a formar un bloque de unidad con el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) y con otros partidos de izquierda, ahora aseguró que apelará al voto de la población que respaldaba a esa fuerza política, que anunció su retiro de las elecciones generales del 17 de agosto.

“Para nosotros, particularmente para mi persona, en este momento es concentrarse en la atención, en el esfuerzo de apelar a la conciencia y hacer campañas, para que toda esa población de Morena, o del MAS, o del sector Evo Morales, ahora puedan votar por Andrónico Rodríguez”, afirmó este martes.

En entrevistas anteriores, Patzi rechazó un frente único de izquierda e indicó que, si se consolidaba una alianza de ese tipo, no habría espacio para otros candidatos dentro de la Alianza Popular.

“No veo necesario y no va a tener ninguna efectividad” esa unidad, dijo Patzi en ese entonces.

Aseguró que la mejor opción en la actual coyuntura electoral “sin duda es Andrónico”, por lo que insistió en apelar a la conciencia del electorado.

Agregó que Morena optó por retirarse de la contienda nacional y enfocarse en las elecciones subnacionales, ya que su intención de voto, según las encuestas, no superaba el 1,7 %, cifra inferior al 3 % requerido para conservar la personería jurídica.

“Evidentemente no superaban más del 1 %, y eso seguramente fue analizado. Eso implicaba perder, con alta probabilidad, su personería jurídica. Entonces, para no estar en esa situación de incertidumbre, creo que optaron por esa decisión interna y no participar”, declaró.

Este lunes, la candidata a la presidencia por Morena, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, anunció que el partido no participará en las elecciones generales.

Patzi, este martes, reiteró su rechazo a conformar un bloque único de izquierda, al considerar que se trata de una medida tardía.

“No, no, no, la convocatoria no, si hay convocatoria no va a existir, no va a tener ningún efecto positivo, ya están inscritos los partidos”, afirmó.

Indicó que ahora corresponde que se retiren de la carrera electoral aquellos partidos que podrían perder su personería jurídica, y mencionó al MAS como ejemplo.

“Ahora correspondería evidentemente, si están en esa línea, bajarse al movimiento socialismo, que tiene igual menor opción, y concentrar el voto a Andrónico Rodríguez”, afirmó.

Según las encuestas de intención de voto, el MAS alcanza como máximo un 2,3%, por lo que también se encuentra en riesgo de perder su personería jurídica.

La semana pasada fracasó la reunión convocada por el MAS para conformar un bloque de unidad, debido a la inasistencia de los demás partidos.

Andrónico en las encuestas

El candidato a la presidencia por la Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, ocupó el tercer lugar en las primeras cuatro encuestas de intención de voto, por debajo de Samuel Doria Medina (Unidad) y Jorge Tuto Quiroga (Libre), con un respaldo que oscilaba entre el 11,8% y el 24,7%.

En la última encuesta publicada por El Deber el 16 de julio, descendió al cuarto lugar, detrás de Doria Medina, Tuto Quiroga y Manfred Reyes Villa (APB-Súmate), con un apoyo del 8,26%.