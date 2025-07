Los frentes políticos se reúnen en un foro de los empresarios en El Alto para hablar de las propuestas económicas

Las 10 COSAS más relevantes de la media jornada que le recomendamos leer.

En el foro de El Alto, Ortuño destaca que el sector privado y el Estado deben y pueden coordinar para construir el desarrollo integral del país. Vocal confirma carta en la que Hassenteufel renunció a la vicepresidencia y el TSE garantiza las elecciones. «Las críticas contra él no es algo que nos desespere»: Libre justifica ‘los errores’ de Juan Pablo Velasco. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

En el foro de El Alto, Ortuño destaca que el sector privado y el Estado deben y pueden coordinar para construir el desarrollo integral del país

En la inauguración del foro empresarial en la ciudad de El Alto, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, destacó este miércoles que el sector privado y el Estado “deben y pueden coordinar” para construir el desarrollo integral del país. El evento fue organizado por la CEPB y la Cámara Nacional de Comercio (CNC), por ello, Ortuño agradeció las gestiones del presidente de esa institución. “Reiteramos nuestro compromiso firme con la democracia, con el desarrollo y con el país. Promovemos estos espacios porque creemos en la necesidad de reconstruir la confianza entre el Estado y el sector privado, porque estamos convencidos que el debate de ideas no debilita la democracia, sino que la fortalece y porque confiamos que es posible disentir sin destruir, proponer sin imponer y construir sin excluir”, señaló. “Por eso agradecemos a quienes hoy se hacen presentes para debatir propuestas, a quiénes no rehúyen al desafío de explicar cómo planean conducir la economía nacional”, sostuvo.

Mariana Prado: Para tener combustible a Bs 5 se lo tendría que traer por Wifi de Dubái

La candidata a vicepresidenta por la alianza Popular, Mariana Prado considera que la propuesta de Autonomía Para Bolivia (APB) Súmate para comercializar combustible a Bs 5 es irreal. Señala que para que eso ocurra tendría que transportarse los carburantes “por WiFi” hasta Bolivia. “El único lugar donde se puedo obtener ese precio talvez es en Dubái y tendríamos que traer el combustible por Wifi, u otro mecanismo para mantenerse ese precio, parece una propuesta irreal”, manifestó Prado, sobre la propuesta de APB Súmate, en el foro económico que se desarrolla en El Alto. La propuesta de comercializar a Bs 5 el combustible, es una de las más difundidas por APB Súmate y el candidato presidencial por este frente Manfred Reyes Villa, quien considera que eliminando intermediario se puede resolver la crisis de combustibles por la que atraviesa Bolivia. Tras las palabras de Prado, Vincent Gómez, representante del equipo económico de APB Súmate, que asistió al foro en El Alto, respondió que tienen notas de las empresas que hicieron esa propuesta para comercializar el combustible a ese precio, aunque no brindó mayores detalles.

Por el diálogo o por la fuerza: lo que dejó el foro Ambiental

Cuatro candidatos a vicepresidentes expusieron este martes visiones distintas en el foro ambiental realizado en Cochabamba. Mientras algunos propusieron “mano dura” y la acción militar para frenar la deforestación, otros plantearon el diálogo. “Unos van por el diálogo y otros van por la vía de la fuerza”, afirmó Mila Reynolds, directora ejecutiva de UNITAS, que, junto a la Plataforma por la Transparencia y la Honestidad, organizaron este ciclo de foros. Participaron Juan Carlos Medrano, candidato a vicepresidente por Autonomía Para Bolivia – Súmate (APB-Súmate); Jorge Richter, Movimiento de Renovación nacional (Morena); Milán Berna, del Movimiento Al Socialismo (MAS); y Víctor Hugo Núñez del Prado, Libertad y Progreso – ADN. Las otras cuatro candidaturas enviaron excusas o no respondieron. Según recordó Reynolds en Piedra, Papel y Tinta de La Razón, Medrano y Núñez del Prado hablaron de aplicar la ley con fuerza. “Como una mirada de hacer un cumplimiento a rajatabla de la normativa”. Por otro lado, Berna y Richter, plantearon “mecanismos participativos”.

Alianza Libre descarta que se vaya a cobrar impuesto al salario

El vocero y asesor económico de la alianza política Alianza Libre, Ramiro Cavero, desmintió este miércoles que el programa de gobierno del candidato presidencial Jorge “Tuto” Quiroga contemple la creación de un impuesto al salario. Por el contrario, afirmó que la propuesta económica plantea una reducción gradual de los principales tributos, incluyendo el que afecta directamente a los trabajadores asalariados. “La propuesta dice que vamos a reducir el IVA del 13% al 10%, el impuesto a las utilidades de las empresas del 25% al 10% y el impuesto a los ingresos de las personas del 13% al 10%. ¿Cuál es ese impuesto? Es el RC-IVA, que todos pagamos si tenemos un salario y nos descuentan el 13%”, explicó Cavero en conferencia de prensa. Indicó que este impuesto actualmente afecta a consultores, aunque en ese caso pueden emitir facturas. Cavero señaló que la reducción de impuestos será gradual, dado que el gobierno que asuma en 2025 heredará un elevado déficit fiscal producto de la mala gestión económica de la actual administración.

Vocal confirma carta en la que Hassenteufel renunció a la vicepresidencia y el TSE garantiza las elecciones

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Nancy Gutiérrez confirmó la existencia de la carta de renuncia de Oscar Hassenteufel a la vicepresidencia de ese organismo, y pidió a la Sala Plena pronunciarse sobre el tema. No obstante, aseguró que las elecciones están garantizadas. “Que he visto la renuncia, he visto. Entonces, ¿qué quieren que diga? Que mienta. No voy a mentir, la nota existió”, confirmó la vocal en declaraciones a este medio. La jornada pasada, la ANF publicó una nota sobre la renuncia “irrevocable” de Hassenteufel. La publicación se realizó con base en la información del contenido de la carta en la que el vicepresidente renunciaba a esas funciones debido a su estado de salud. Aunque la fuente pidió que el documento no sea difundido. Un par de horas después, un grupo de cuatro vocales ofreció una conferencia de prensa para indicar que el presidente interino del TSE había pedido permiso por baja médica. Sin embargo, ante la consulta sobre la otra misiva de renuncia, el vocal Gustavo Ávila se limitó a decir que no tienen conocimiento de ese documento.

«Las críticas contra él no es algo que nos desespere»: Libre justifica ‘los errores’ de Juan Pablo Velasco

Luis Vásquez, jefe de campaña de la alianza Libre, salió al paso de las críticas contra Juan Pablo Velasco, el joven empresario postulado como candidato a la vicepresidencia por esa sigla, y defendió tanto su capacidad como su legitimidad. Afirmó que Velasco no fue elegido por dedazo o afinidad personal, sino como resultado de un proceso técnico de investigación de mercado electoral y análisis de comportamiento social. “Sí va a ir al debate, y sí estamos trabajando en su preparación, como en toda participación seria. Esto no es improvisado. Juan Pablo ha sido elegido luego de un estudio profundo de comportamiento de mercado social y político. Su nominación no obedece a un capricho, sino a una lógica pertinente y bien pensada”, sostuvo. Uno de los principales atributos que destacó el jefe de campaña es la experiencia empresarial de Velasco en el ámbito tecnológico, al indicar que es el único candidato que puede acreditar la creación de 55.000 empleos en toda Bolivia. “Eso es lo que debe debatirse: cómo la economía digital puede ofrecer soluciones reales”, subrayó.

“Hay que cuidar el voto, porque ya tenemos una amenaza certera”, dice cívico cruceño e invita a la marcha en “defensa de la democracia”

Para este jueves 24 de julio, el Comité Pro Santa Cruz ha convocado a una marcha ciudadana denominada “en defensa del voto y la democracia”, la cual, según el sector busca que se garanticen las elecciones generales del próximo 17 de agosto. “Hoy día está en riesgo la democracia, después de 40 años se está discutiendo si es que van a haber elecciones o no (…), nosotros desde el Comité pro Santa Cruz, los 24 sectores, 15 provincias, bloques regionales, 56 municipios cívicos, vemos un riesgo latente”, manifestó a UNITEL Agustín Zambrana, primer vicepresidente cívico. Según el representante del sector, existe un riesgo latente de que se quiera frenar este proceso electoral, por lo que como cívicos y ciudadanos “pelearan el territorio” y no permitirán que se “roben” las elecciones. “Hay que cuidar el voto, porque ya tenemos una amenaza certera de parte de un grupo terrorista que hoy ha controlado el trópico cochabambino, ya ha dicho no van a haber elecciones en este territorio y van a haber muertos”, recalcó.

Implicado en caso consorcio no se presentará a declarar y pide que la investigación se traslade a Coroico

Antonio De la Fuente, implicado en el caso consorcio que buscó suspender a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira, afirmó que no se presentará a declarar ante el Ministerio Público porque corre el riesgo de ser aprehendido. Pidió que la investigación sea trasladada a Coroico, porque el hecho se produjo en esa región. “Desde el primer día han emitido una orden de aprehensión y me van a enviar seis meses a la cárcel siendo inocente. Entonces, yo no lo reconozco al juez ni al fiscal porque ellos han vulnerado la competencia, porque la acción directa y el delito supuesto se lo hizo en Coroico. Ahí hay juez natural y un fiscal para que investigue ¿Por qué tienen que hacerlo en la ciudad de La Paz?”, afirmó. De la Fuente es uno de los ocho investigados por la fiscalía en el caso consorcio, ya que interpuso un recurso de cumplimiento contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ese recurso fue resuelto por el juez de Coroico, Marcelo Lea Plaza, quien determinó suspender a la magistrada Fanny Coaquira de su cargo y habilitó a su suplente Iván Campero.

TSE alista para este domingo el simulacro del conteo rápido Sirepre

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), anunció que este domingo 27 de julio se realizará un simulacro nacional del Sistema de Registro y Publicación de Resultados Electorales Preliminares (SIREPRE), en el marco de la preparación para las Elecciones Generales del 17 de agosto. El vocal del TSE, Gustavo Ávila, informó que el ejercicio contará con la participación de más de 9.000 funcionarios en todo el país y será abierto a la observación de medios de comunicación y delegados de organizaciones políticas, quienes podrán verificar el despliegue logístico, operativo y tecnológico del sistema. “Los que participen de este evento van a poder verificar cómo es el despliegue y la organización con más de 9.000 funcionarios que van a estar en campo”, explicó Ávila. El simulacro se desarrollará como si se tratara del propio día de la elección. Los primeros reportes comenzarán a las 17:00 horas y, de acuerdo con el cronograma del ensayo, los resultados preliminares se difundirán alrededor de las 20:00 horas.

Gobierno asegura que distribuye combustible «al 100%, pero no es suficiente»

El Gobierno aseguró la mañana de este miércoles que cumple «al 100%» con la distribución de combustible en el país, pero que su esfuerzo es insuficiente debido a la falta de acceso a dólares para la importación. «Como Gobierno estamos agotando todos los esfuerzos, lo ha señalado también yacimientos y otras autoridades del sector, se está distribuyendo el combustible al 100%, pero eso no es suficiente para reducir las filas, lamentablemente», declaró a la prensa el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui. La distribución irregular de carburantes afecta con mayor intensidad el normal desarrollo de las actividades de la ciudadanía y el aparato productivo desde enero de este año. Por la falta de aprobación de créditos externos, el Gobierno no logra acceder a dólares para la importación. «Hay dos grandes fuentes de ingreso de divisas para la economía: las exportaciones y el financiamiento externo, en este momento el nuevo financiamiento externo se encuentra bloqueado en la Asamblea Legislativa», explicó Cusicanqui.

ABC identificó “siete puntos críticos” en la doble vía El Sillar y es inminente una nueva postergación en la entrega de esta vía

La jornada del martes, diferentes instituciones de Cochabamba junto a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) realizaron una inspección a la obra de la Doble Vía El Sillar, en la cual identificaron al menos siete puntos críticos, por lo que anunciaron un nuevo plazo para su reparación. La inspección se realizó porque este 31 de julio, de acuerdo al contrato, la empresa china Sinohydro, debe realizar la entrega definitiva de esta obra, sin embargo, sectores como el transporte, el Comité Cívico y la Brigada Parlamentaria rechazaron esta intención, ya que aclararon que la carretera presenta una serie de observaciones, que deben ser subsanadas. “Queremos dejar absolutamente claro que la ABC no ha procedido con la recepción definitiva de la obra. Estamos en una fase de verificación técnica muy rigurosa, las observaciones se han realizado en los kilómetros del 120 al 125, es decir, que de los 30 kilómetros, cinco están considerados todavía no aptos para la entrega”, dijo Miguel Balboa, gerente regional de la ABC.

