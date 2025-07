Ministro Flores minimiza boicot evista a las elecciones nacionales y asegura que solo son 2 municipios del Chapare

Por su parte, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, reafirmó que las elecciones del 17 de agosto están plenamente garantizadas y que ningún actor político puede vulnerar el derecho al voto.

eju.tv

El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, desestimó hoy las recientes amenazas del evismo que pretenden frenar las elecciones generales del 17 de agosto, al asegurar que estas advertencias solo provienen de “un par de municipios” en el Chapare.

“Solo se manifiestan en el Chapare, no hemos escuchado de otros sectores. Así que en este momento nadie puede entrar al Chapare y está claro eso porque lo protegen a Evo Morales, pero en ese sector (solo) un par de municipios, nada más, lo demás está normal. Con seguridad va a haber elecciones, así que no creo que se efectivice las amenazas del evismo”, enfatizó Flores, en conferencia de prensa desde plaza Murillo

La autoridad agregó que los evistas solo “quieren sembrar miedo” en una población que ya conoce las acciones de Morales y, por eso, “no lo van a lograr”. Flores garantizó que el proceso electoral se llevará a cabo con normalidad en todo el país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Más temprano y desde Lauca Ñ, dirigentes evistas afiliados a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) amenazaron con impedir la jornada electoral si Evo Morales no es habilitado como candidato.

“Está muy trillado ese tema, no les da resultado ninguna de sus estrategias. Nos han bloqueado y no les ha resultado. Ahora este tipo de amenazas es para generar algún temor e incertidumbre en la población para que no se realicen las elecciones”, afirmó Flores y consideró que este tipo de advertencias ya no surten efecto.

Por su parte, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, reafirmó que las elecciones del 17 de agosto están plenamente garantizadas y que ningún actor político puede vulnerar el derecho al voto.

“Ningún boliviano puede estar sobre la Constitución, estamos garantizando que el 17 de agosto todos los bolivianos deben ejercer democracia”, manifestó el vocal.