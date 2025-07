¿Quiere ingresar al mundo de las criptomonedas? Conozca las diferencias entre USDT y USDC

Apuntó que existen cuestionamientos sobre la transparencia de Tether debido a que sus auditorías externas son trimestrales y no continuas.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- A medida que crece el interés por ingresar al universo de los criptoactivos, también surgen dudas sobre el uso y seguridad de las monedas estables. En ese marco, el experto en criptomonedas Galo Salame explicó de forma detallada las diferencias entre dos de las stablecoins más utilizadas: USDT (Tether) y USDC (Circle), ambas ampliamente empleadas como alternativas digitales al dólar.

“Ambas monedas son versiones tokenizadas de un activo real, en este caso el dólar estadounidense. Se las conoce como monedas estables porque están diseñadas para mantener su valor anclado al dólar. Sin embargo, no son emitidas por la Reserva Federal ni cuentan con respaldo directo del gobierno de EE.UU.”, explicó Salame en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El USDT es emitido por la empresa Tether, con sede en El Salvador, mientras que el USDC es administrado por la empresa estadounidense Circle, que recientemente se convirtió en una compañía pública tras su salida a bolsa. Esta diferencia de origen y regulación es uno de los principales contrastes entre ambas criptomonedas.

“La decisión de usar USDT o USDC depende del usuario. El producto es similar: ambas representan un dólar digital, pero están respaldadas por entidades distintas. Y, como todo activo digital, si no lo transferimos a una billetera segura o lo cambiamos por dólares físicos, puede perderse si la empresa emisora colapsa o restringe el acceso”, advirtió Salame.

Respecto al respaldo financiero de estas monedas, el experto señaló que, en teoría, por cada USDT o USDC en circulación debe existir un dólar real como respaldo, ya sea en efectivo, bonos del Tesoro estadounidense o instrumentos de deuda a corto plazo. “En el caso de Tether, se estima que de los 160 mil millones de dólares emitidos, alrededor de 90 mil millones están respaldados en bonos del Tesoro. El resto se encuentra en otros activos financieros cuya composición es pública y accesible”, detalló.

No obstante, apuntó que existen cuestionamientos sobre la transparencia de Tether debido a que sus auditorías externas son trimestrales y no continuas. “Eso genera cierta incertidumbre. Pero también es cierto que, desde su creación en 2014, Tether no ha presentado problemas de liquidez importantes ni incumplimientos, lo cual le da una base de confianza entre los usuarios”, señaló.

Estas declaraciones pueden escuchar desde el minuto 10:12 del video adjunto en la presente nota