Reforma constitucional, leyes para salir de la crisis y fomentar inversiones son parte de la agenda legislativa de los vicepresidenciables

Los analistas sugieren que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no debe perder el tiempo para asumir medidas para enfrentar la crisis y otros asuntos importantes.

Cambios urgentes

Medrano

Medrano anunció cinco paquetes de leyes que apuntan a la reforma de la Constitución, a la seguridad, a la Justicia, al desarrollo y a la economía.

“Vamos a transformar en primer lugar el Estado, vamos a volver a la república, ya no vamos a ser un Estado social comunitario, vamos a ser un Estado liberal, que apoye al emprendedor, que apoye al empresariado”, afirmó.

En ese marco, anunció otra norma para “ponerle freno” a los avasalladores y a los bloqueos.

“Vamos a poner al Ejército como garante de que nunca más se van a meter a tierras particulares y fiscales y si ellos vienen con bala y con fusiles los vamos a mandar al Ejército con balas y con fusiles, no es posible que no haya orden en el Estado boliviano”, señalo.

Asimismo, planteó leyes para reformar la Justicia para sancionar a las autoridades vinculadas con corrupción y anunció la abrogación de las leyes vinculadas con el desmonte.

También comprometió reducir los impuestos y crear del marco jurídico para el litio para conseguir la llegada de 10.000 millones de dólares para reactivar la economía.

Prado

Prado dijo que la agenda de Alianza del Pueblo “está orientada a lo que le interesa a los demás y no a los políticos”, pero principalmente que impulse “el rescate de la economía para que la gente vulnerable no sea la más afectada por la falta de dólares”.

En ese marco, anunció una ley reactivar la “línea” con China por 7.000 millones de dólares y el financiamiento con el banco BRICS. “Eso permitirá inyectar los dólares que necesita nuestra economía”, dijo.

Además, planteó una ley que incremente los incentivos para que los operadores trabajen en los “campos de gas maduros”.

Pero además propuso una ley que le permita el Estado extraer oro para incrementar las reservas internacionales.

La cuarta ley está referida a la cadena del litio. “Esta norma nos permitirá como Estado asociarnos con el sector privado para poder trabajar toda la cadena y además redistribuir todo eso en las regiones”, señaló.

También planteó una ley para “cesar a los autoprorrogados” par reencaninar las elecciones judiciales en las regiones en las cuales no se votó por los magistrados.

Lupo

Por su lado, Lupo puntualizó que su propuesta de agenda legislativa tiene tres pilares fundamentales, la agenda económica, la reforma de la Justicia y la reforma parcial de la Constitución.

Planteó ajustes a la leyes que están vinculadas con las base productiva, entre ellas la ley de inversiones, la ley de hidrocarburos, la de energía, la ley agropecuaria, la ley tributaria, la ley del trabajo y la ley del litio, entre otras.

”Hay que cambiar toda la base productiva para que Bolivia puede generar, inversión, exportaciones, crecimiento y finalmente progreso”, señaló.

En su criterio, “la Justicia está podrida, por tanto el imperio de la ley y la seguridad jurídica son fundamentales de restablecerlos y darles plena vigencia”.

Asimismo, planteó un referéndum para prohibir cualquier tipo de reelección “para que los gobernantes no estén obsesionados con la próxima elección”.

Pero además, señaló que para la explotación del litio hay que certificar el 90% de las reservas del litio con una nueva ley para ese cometido y para las inversiones.

Velasco

A su turno, Velasco señaló que en primera instancia el Legislativo debe aprobar una ley para aprobar créditos de emergencia de organismo multilaterales para contar con recursos económicos los primeros cuatros meses del nuevo Gobierno.

”El Gobierno (de Luis Arce) nos va a dejar cero combustibles y cero reservas se dólares, esa debe ser la ley en la primera semana y por supuesto la liberación de la importación de combustibles”, dijo.

En ese marco, planteó la ley de reducción del gasto público. “Vamos a reducir un 25% de gasto público en bienes y servicios, reducción de instituciones públicas, ministerios, descentralizadas, empresas públicas

Aseguró que con esos ajustes el país ahorrará 2500 millones de dólares “para ajustar el presupuesto del 2026 que va a tener un déficit menor al 5% y ya es un 50% de ahorro año a año”.

Además, señaló que es importante una ley para prohibir que el Banco Central de Bolivia (BCB) le preste al Estado. “Es para que deje de ser la caja chica, esto es muy importante para controlar la inflación”, sostuvo.

Además, planteó un paquete de leyes de inversión: Ley de hidrocarburos, de energía, de inversiones, ley del litio y ley de protección de la inversión extranjera.

“Sin inversión no hay innovación, sin innovación no hay trabajo y sin trabajo no hay futuro”, sostuvo.

Asimismo, planteó transformar la Asamblea en una institución digital, visible, ordenada y participativa “usando tecnología para que el pueblo pueda qué están haciendo con su dinero y que están haciendo con su futuro”.

Pero también propuso fomentar la democracia participativa digital.