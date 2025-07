Ruth Nina es enviada a la cárcel con detención preventiva por tres meses

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Ruth Nina estará recluida por tres meses en un recinto penitenciario de Cochabamba. Foto: Unitel

Ruth Nina es ingresada a la cárcel y dice que “es un honor” llegar a ese lugar. El presidente Arce y dos ministros dictan clases en la UMSA sobre Economía Monetaria y Macroeconomía. Bananeros del Trópico se acercan al mercado de Brasil y sueñan con llegar a Europa. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– Ruth Nina es ingresada a la cárcel y dice que “es un honor” llegar a ese lugar

Después que la Justicia determinara la detención preventiva de la líder del extinto Pan-Bol, Ruth Nina, por un lapso de tres meses, la dirigente dijo que es un honor entrar en la cárcel, a la cual llegó esposada y con escolta policial “Es un honor entrar a la cárcel por nuestro pueblo, por nuestras mujeres”, manifestó Nina en tono desafiante al momento de ser ingresada a la cárcel de San Sebastián – Mujeres, poco antes de las 17:00 de este sábado. La justicia determinó su reclusión después que fuera denunciada por sus declaraciones en un acto en Lauca Ñ, donde afirmó que “en vez de contar votos, se van a contar muertos”, como muestra de respaldo al líder cocalero Juan Evo Morales, quien no está habilitado para participar del proceso electoral en curso. La audiencia virtual que definió su detención se llevó a cabo el sábado y se extendió por cerca de cinco horas, en la que Nina participó desde celdas de la Felcc de Cochabamba. Nina fue denunciada por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, amenazas y obstrucción al proceso electoral.

– Samuel lleva su plan presidencial a la comunidad boliviana más grande en el extranjero

El candidato de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, inició una gira internacional con primera escala en Buenos Aires, Argentina, donde presenta su propuesta presidencial ante la comunidad boliviana más numerosa fuera del país. Acompañado por la diputada Toribia Lero, Samuel destacó que su plan ‘100 días carajo’ busca devolver la esperanza a quienes se fueron y brindarles protección mientras estén lejos. “Acabo de llegar a Buenos Aires con Toribia Lero para hablar con la comunidad boliviana más grande en el extranjero. Les diremos que nuestro plan ‘100 días carajo’ convertirá a Bolivia en un lugar digno de regresar si ellos quieren. Y que mientras estén fuera los protegeremos y apoyaremos. Entusiasmados de esta experiencia”, expresó Doria Medina en sus redes sociales. La propuesta de gobierno de Doria Medina y su compañero de fórmula, José Luis Lupo, plantea cinco soluciones para sacar al país de la crisis y transformarlo en un Estado moderno y justo. Enfatizan la necesidad de estabilizar la economía y restaurar la institucionalidad democrática.

– Tuto acusa a Evo de ser el “cobarde más grande que ha visto Bolivia”

El candidato presidencial por la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga, acusó con dureza al expresidente Evo Morales a quien calificó como “la personificación viviente de la cobardía más grande que ha visto Bolivia”. Sus declaraciones surgen luego de las amenazas de la evista y exjefa del extinto Pan-Bol, Ruth Nina que aseguró que “en vez de contar votos, se van a contar muertos” el día de las elecciones generales. “El que debería estar procesado y ya está procesado y está con mandamiento de aprehensión y está escondido es él. (Morales) manda gente a hacer cosas y después se esconde”, enfatizó Tuto en referencia a los mensajes que Morales publica en redes sociales tras hechos de violencia, y agregó que Morales actúa desde las sombras, refugiado en el Chapare, mientras sus seguidores enfrentan las consecuencias legales de sus actos. En junio, Bolivia vivió 14 días de bloqueos evistas que paralizaron gran parte del país. El trágico saldo fue de seis muertos, más de 200 heridos, 143 detenidos y pérdidas económicas de cerca de 800 millones de dólares.

– ¿Morena dará un paso al costado en el proceso electoral? Esto es lo que dice Eva Copa

La candidata presidencial del Movimiento de Renovación Nacional (Morena), Eva Copa, señaló que este lunes sostendrá una reunión con los delegados de su partido con miras a analizar la situación del escenario electoral, advirtiendo que vienen sufriendo presión y hostigamiento por parte de otras fuerzas políticas. “Lunes tenemos una reunión con todos los delegados a nivel nacional. Hemos estado teniendo evaluaciones constantes y, bueno, pues hemos recibido mucha presión, hemos recibido mucho hostigamiento por parte de algunas fuerzas políticas que mencionan que estamos yendo a rogar. Nosotros no hemos ido a rogar a nadie, no estamos para rogar a nadie”, dijo Copa. Copa aclaró que Morena mantiene evaluaciones internas constantes y convocó a una reunión nacional con sus delegados, rechazando así los rumores promovidos —según ella— por el ala radical del entorno de Evo Morales. “Lo que ellos quieren es que nosotros tambaleemos”, advirtió reafirmando su compromiso con una democracia ejercida en las urnas.

– Manfred dice que su asesor es venezolano y cobra Bs 10.000 al mes; Tuto y Samuel no revelan esa información

El candidato presidencial Manfred Reyes Villa reveló que cuenta con un asesor venezolano al que le paga Bs 10.000 al mes; entre tanto, Jorge Tuto Quiroga y el vocero de Samuel Doria Medina, Marco Fuentes, no revelaron montos económicos que destinan a sus asesores extranjeros. “Nosotros no vamos a gastar más de 10.000.000 bolivianos en toda la campaña, con asesores y con todo. Hemos conseguido gente para que nos ayude (en la asesoría política); por ejemplo, tenemos un gran politólogo que es venezolano, le pagó 10.000 bolivianos cada mes”, declaró Reyes Villa. El candidato indicó que a nivel nacional tienen al menos cinco asesores políticos que le ayudan en las campañas y algunos reciben cierta remuneración. “Son politólogos, ahí lo tienes a Cesar Camacho, por ejemplo, y Vincent Gómez García, que no se les paga, están en la campaña porque después nos van a apoyar en el poder Ejecutivo”, resaltó el presidenciable de Súmate. Existe una polémica sobre cuánto los candidatos pagan a sus asesores políticos en estas elecciones generales.

– El presidente Arce y dos ministros dictan clases en la UMSA sobre Economía Monetaria y Macroeconomía

El decano de la Facultad de Economía de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Boris Leandro Quevedo, informó que el jefe de Estado, Luis Arce, y los ministros de Economía y Desarrollo Productivo y Economía Plural, Marcelo Montenegro y Zenón Mamani, respectivamente, son docentes titulares de esa casa de estudios superiores. Dictan cátedra de Economía Monetaria y Macroeconomía. “El señor presidente es docente titular de la materia de Economía Monetaria; el licenciado (Marcelo) Montenegro es docente titular de la materia de Macroeconomía I y II y el licenciado Zenón Mamani es docente de la materia de Economía Fiscal. Asisten con regularidad”, informó Quevedo . Arce fue ministro de Economía de Evo Morales por más de 13 años y actualmente conduce el país. Montenegro y Mamani son parte del Gabinete Ministerial y responsables de la economía del país, que actualmente está sumido en una doble crisis: económica y energética. El decano confirmó que las actuales autoridades imparten clases en la Facultad de Economía.

– Bananeros del Trópico se acercan al mercado de Brasil y sueñan con llegar a Europa

El presidente de los productores de banana del Trópico de Cochabamba, Agustín Conde, informó los planes que tiene su sector para ampliar el mercado de exportación, que tiene ya con Uruguay, Chile y Argentina. Indicó que su producto está a “poquito” de ingresar en el mercado brasileño, pero también tiene el “sueño” de llegar hacia Europa. En una entrevista con Erbol, el dirigente explicó que llegar a Brasil estaría cerca gracias a proyectos de integración caminera que unirán a Cochabamba con Beni, pero principalmente el puente binacional que el gobierno brasileño anunció en Guayaramerín. Destacó que esa integración es un compromiso asumido por gobernador que se reunieron recientemente en Cochabamba. Conde indicó que se está trabajando el tema sanitario y los protocolos, para alcanzar este mercado. Respecto al sueño de llegar a Europa, indicó que esto requiere una mecanización de la producción en el Trópico y que para ello requieren ayuda. El representante manifestó su esperanza que con el nuevo gobierno se pueda avanzar en este sentido.

– Sector privado es vital para el desarrollo económico del país

A pesar de las más de 80 empresas públicas creadas desde la pasada gestión del Movimiento al Socialismo (MAS), los resultados están en observación debido a que hay muchas de ellas que provocan déficits y gasto a los bolivianos, mientras las empresas privadas siguen batallando pese a las condiciones adversas que se presenta con la actual administración de Estado. Analistas económicos y empresarios coinciden, por separado, el papel clave que juega el privado en la economía nacional. Si bien los organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM) o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sugieren alianzas público privadas para los países en desarrollo, pero también destacan el rol del sector privado en la economía. En Bolivia pocas veces se ha sellado acuerdos público privados, ya que en los últimos 20 años se priorizó el rol del Estado en la economía nacional, desplazando al sector empresarial y frenando el ingreso de inversiones o empresas en áreas estratégicas. Para la Cámara Nacional de Industrias (CNI), las alianzas público privada son una opción.

– Investigador asegura que no se aplicó la pausa ambiental porque Gobierno no elaboró el reglamento

El Decreto Supremo 5225 que dispuso la pausa ambiental ante la catástrofe ocasionado por los incendios en Bolivia el 2024, no fue aplicada porque el Gobierno no elaboró su reglamentación, advirtió el investigador de Fundación Tierra Gonzalo Colque. “La pausa ambiental se ha declarado en septiembre (de 2024), cuando ya el 80% estaba quemado, pero el decreto señala que tiene que reglamentarse y nunca ha llegado a reglamentarse. Por lo tanto, nunca ha llegado a aplicarse, solamente ha quedado en una idea de que haya una normativa, pero que no se ha puesto en la práctica”, afirmó . El 11 de septiembre de 2024, el gobierno de Luis Arce promulgó el Decreto Supremo 5225 que declaró pausa ambiental ecológica en todo el territorio nacional, se suspendió las autorizaciones de quemas y se prohibió nuevas emisiones tramitadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) quedan suspendidas. Colque indicó que esa disposición solo quedó en el papel y no se puso en práctica por falta de voluntad política del Gobierno.

– Santa Cruz: Expresidente de la ACF Noel Montaño será extraditado a Bolivia por vínculos con el narcotráfico

El expresidente de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF), Noel Montaño, fue detenido en Sao Paulo, Brasil, por la Policía Federal de ese país, tras una orden de captura internacional. Montaño era buscado por tráfico internacional de sustancias controladas y asociación ilícita para el tráfico, además de sus presuntos vínculos con el narcotraficante Sebastián Marset, actualmente prófugo. El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia, Ángel Morales, confirmó la detención e informó que ya se iniciaron los trámites legales para su extradición a territorio boliviano, en cumplimiento de los protocolos internacionales. “Se está haciendo el trámite legal a través de Cancillería para que el procedimiento siga su curso conforme a los convenios bilaterales que tenemos con Brasil”, señaló Morales. La autoridad también indicó que el caso surgió del cruce y validación de datos en investigaciones que ya estaban en curso dentro del país. Montaño contaba con una Notificación Roja de Interpol y una orden de captura en Brasil.