San José de Chiquitos inspira un nuevo modelo de bienestar comunitario con su catálogo de arte y cultura

Desde el corazón del oriente boliviano, San José de Chiquitos irradia una nueva forma de entender el vínculo entre cultura y bienestar social. Con el lanzamiento del catálogo “Arte y Cultura, una esperanza de vida”, esta comunidad propone una visión innovadora en la que las manifestaciones artísticas no solo preservan el patrimonio, sino que también se convierten en herramientas vivas para sanar, conectar y fortalecer a la sociedad.

Este viernes 25 de julio, la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, en la sede de Santa Cruz, será escenario de un encuentro entre el arte, la historia y la comunidad. La jornada reunirá a representantes de instituciones locales y departamentales, figuras del ámbito cultural, académicos, estudiantes y miembros de San José de Chiquitos. La ceremonia contará con la interpretación musical de la Orquesta de la Escuela de Música Misional de San José, cuyas melodías resonarán como testimonio vivo de una herencia que emociona y une.

“Este catálogo es un espejo que devuelve a los josesanos su riqueza simbólica y su capacidad de sanar desde el arte, la memoria y la fe”, destaca Lita Domínguez, directora de la carrera de Diseño Gráfico y Producción Crossmedia en Unifranz y coautora de la obra. Desde su perspectiva académica, el diseño debe tener un propósito y un compromiso con la transformación social.

El catálogo es fruto del impulso de Global Health Research Center – Community Management of Long-Term Conditions in Latin America (NIHR – LATAM), con la participación de universidades de alto prestigio como la Queen Mary University of London, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, y la Universidad Franz Tamayo de Bolivia, a través de su carrera de Diseño Gráfico y Producción Crossmedia. El equipo contó también con el acompañamiento médico y social del NIHR.

Lejos de ser solo un compendio de tradiciones, esta obra visibiliza cómo la creatividad colectiva, las raíces culturales y la memoria activa pueden incidir de manera real en la salud emocional, la cohesión social y el sentido de pertenencia. Así, San José de Chiquitos se posiciona como ejemplo de cómo el arte puede ser motor de transformación comunitaria y esperanza compartida.

El diseño de la publicación estuvo a cargo de Mauricio Baspineiro, quien combinó el rigor de la investigación científica con la sensibilidad del diseño participativo. La obra se construye a partir de símbolos, relatos, prácticas culturales y voces de la comunidad, con una propuesta visual que busca emocionar, conectar e informar. Además, trasciende lo impreso mediante recursos crossmedia como audiovisuales, códigos QR y contenidos digitales, abriendo nuevos canales de difusión cultural.

Desde el ámbito de la salud, la doctora Estela Tango, coordinadora regional del NIHR, subraya el valor terapéutico de las prácticas culturales: “Incorporar el arte en las estrategias de salud pública no solo genera bienestar emocional, sino que también fortalece la identidad y la cohesión social, especialmente en comunidades históricamente marginadas”.

El catálogo “Arte y Cultura, una esperanza de vida” se constituye como una herramienta poderosa para fortalecer el sentido de pertenencia y salvaguardar la memoria cultural de San José de Chiquitos. En sus páginas confluyen saberes transmitidos de generación en generación, prácticas cotidianas llenas de simbolismo y una tradición viva que aún late en la comunidad. Esta visión se consolidó gracias a un riguroso proceso de investigación que logró identificar y dar valor a un patrimonio intangible profundamente arraigado en la identidad josesana.

Además del aporte artístico y académico, este proyecto representa una apuesta por políticas públicas más integrales e interculturales. “Nuestro objetivo es que esta experiencia se convierta en un modelo replicable, donde el arte y la cultura sean reconocidos como parte del derecho a la salud”, afirma Tango.

En esa línea, el equipo de investigación proyecta generar espacios de diálogo con autoridades locales y nacionales, con el fin de impulsar políticas que integren el arte como herramienta para la resiliencia comunitaria y el desarrollo humano sostenible.

“Arte y Cultura, una esperanza de vida” demuestra que desde la academia boliviana es posible liderar proyectos internacionales de alto impacto, articulando el diseño, la investigación científica y el compromiso social. Esta iniciativa propone una visión renovada del rol universitario en el territorio: uno en el que universidades, comunidades y actores globales colaboran activamente para construir soluciones innovadoras y sostenibles al servicio del bienestar colectivo.

La construcción de soluciones innovadoras y sostenibles que respondan a las necesidades reales de las comunidades requiere de una colaboración activa entre universidades, territorios y redes internacionales. “Arte y Cultura, una esperanza de vida” es un ejemplo concreto de este tipo de sinergias: una iniciativa que redefine el papel de la academia, no como observadora, sino como agente transformador.

El impacto demuestra que, desde Bolivia, es posible liderar proyectos globales con una mirada local, integrando investigación rigurosa, pensamiento creativo y responsabilidad social en una sola propuesta que trasciende fronteras y conecta con el bienestar colectivo.