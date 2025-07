“Si nos volvemos potencia mundial de papa fritas, que siga funcionando”: JP Velasco dice que quitará subsidio a empresas estatales

El candidato a la Vicepresidencia por alianza Libre, propuso una reforma constitucional para “dar un salto al futuro” y también se refirió a las empresas estatales

Fuente: Unitel

Juan Pablo Velasco, candidato a la Vicepresidencia por alianza Libre, remarcó que se está postulando para hablar de un cambio histórico, una reforma constitucional para implementar una participación legislativa digital. Además, remarcó que es necesario quitarle el subsidio a las empresas estatales.

“No es cuestión de privatizar o no privatizar, tenemos un montón de empresas que no son importantes. Lo que tenemos que hacer es quitarle el subsidio del Estado a estas empresas. Si nos volvemos una potencia mundial en papa fritas, que siga funcionando, pero si no son viables sin el subsidio del Estado”, sostuvo.

Sobre cómo se logrará consenso en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) remarcó los datos preliminares de las encuestas apuntan a que la oposición tendrá mayoría por lo que considera que será más fácil llegar a acuerdos. En esta línea, remarcó que es necesario que dejen de circular los “maletines” cuando se lleve a votación.

“Tenemos que consensuar. El consenso no es opcional”, insistió.Reforma constitucional

En su declaración, remarcó que con una reforma constitucional Bolivia “dará un salto al futuro”, con un espacio abierto y participativo. Además, indicó que se tendrá respeto a la propiedad privada

“El futuro puede ser posible, el futuro es de los jóvenes. Bolivia tiene futuro y el futuro es digital”, dijo.