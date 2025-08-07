A diez días de las elecciones, partidos intensifican campañas para ganar el voto de la población

En la avenida Buenos Aires de la sede de gobierno Tuto Quiroga (Libertad y República) participó de una caminata junto a sus seguidores y candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional para difundir sus propuestas de campaña.

Samuel Doria Medina (Unidad) participó de caravanas y cierre de campaña en Riberalta y Trinidad en Beni. El aspirante a la presidencia ocupa el primer lugar de preferencia, según encuestas, aunque por muy poca diferencia de Quiroga.

“Celebración en Riberalta porque la campaña que hicimos caló y servirá para cambiar al país. Que el pasado no nos atrape. Basta de politiquería. ¡Bolivia se merece la prosperidad! (sic)”, publicó en sus redes sociales.

En la zona Satélite Norte de Warnes, en Santa Cruz, Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) estuvo en una concentración donde llamó a la unidad de la izquierda y demandó el voto en línea para garantizar la gobernabilidad tanto en el poder Ejecutivo como en el Legislativo.

Eduardo Del Castillo (MAS) estuvo este jueves en la Feria de la zona 16 de Julio en El Alto para repartir su programa de gobierno Bolivia Primero para que población conozca las propuestas que tiene planeado realizar.

“Las calles se llenan de entusiasmo y unidad, demostrando que solo el pueblo tiene la fuerza para construir un mejor mañana (sic)”, escribió.

Mientras que Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) estuvo la noche de este jueves en una concentración en Trinidad, Beni, donde lo recibieron sus seguidores, militantes y candidatos al Legislativo.

“Van a ver cómo voy a cambiar el Beni, va a ser otra tierra y sobre todo, va a cambiar Bolivia”, aseguró.

Jhonny Fernández (la Fuerza del Pueblo) participó de una concentración en el Distrito 14 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra donde garantizó que las remesas del exterior lleguen en dólares al país.

A la par, los sectores sociales “evistas” también se encuentran en campaña, pero para impulsar el voto nulo como muestra de protesta debido a que Evo Morales no figura como candidato presidencial.