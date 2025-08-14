Administración de Arce ya prepara la transición y asegura que se irá «por la puerta grande»

El viceministro Gustavo Torrico aseguró que el domingo de elecciones puede haber «sorpresas», pero que si el electorado se decide por otra alternativa diferente al MAS, se irán de forma ordenada.

El Gobierno de Luis Arce prepara la transición que se avecina luego de los comicios generales del 17 de agosto y anticipa que se irá «por la misma puerta grande» por la que asegura entró el 8 de noviembre de 2020.

«Nosotros estamos trabajando, esta mañana (por ayer) en gabinete nos hemos puesto de acuerdo, ya estamos preparando todo para entregar (el poder)», declaró a la prensa el viceministro de Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico.

En los comicios generales del 18 de octubre de 2020 el Movimiento Al Socialismo (MAS) se impuso con 55,11% de los votos, un porcentaje que Torrico considera que les permitió entrar al poder «por la puerta grande» que anticipan usar si el domingo 17 su candidato Eduardo del Castillo pierde en las urnas.

«Hemos entrado por una puerta grande con el voto del pueblo, si el voto del pueblo nos saca, también nos vamos a ir por la misma puerta grande, así son las cosas en política», indicó el funcionario.

Torrico agregó que respetarán el resultado de los comicios y que no porque puedan sufrir una derrota en las urnas dejarán la política.

«Nosotros vamos a respetar el resultado que venga, absolutamente el resultado que venga es la voluntad del pueblo y no pasa porque hagas política y cuando salgas del gobierno ya no hagas política, la política va a seguir», manifestó.