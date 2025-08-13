Aduana incrementa a $us 50.000 el límite para ingreso físico de divisas al país

Por estos montos la población no deberá realizar ningún pago.

Video: Bolivia Tv

Mauricio Miranda, Gerente Regional de Aduana La Paz, informó que en cumplimiento al Decreto Supremo Nº 5404 se incrementó el umbral para el ingreso físico de divisas extranjeras hasta $us 50.000 o su equivalente en otras monedas.

La Aduana Nacional emitió la Resolución de Directorio N° RD 01-044-25 del 27 de junio de 2025, que aprueba el Reglamento para el Régimen de Viajeros y Control de Divisas vigente desde el 3 de julio de 2025. Con esto se permite el ingreso físico de divisas al país, por montos entre $us 10.000 (diez mil dólares estadounidenses) y $us 50.000 (cincuenta mil dólares estadounidenses), o su equivalente en otra divisa, y la salida de divisas por montos entre $us 10.000 y $us 20.000.

El único requisito es la declaración del viajero brindando la información del origen y destino del dinero, Miranda aseguró que para ello las personas no deberán realizar ningún pago, pero deben llenar el Formulario 250 que se puede hacer de forma digital o física.

El formulario puede obtenerse mediante códigos QR ubicados en aeropuertos internacionales y puntos de control fronterizo, en el sitio web www.aduana.gob.bo o a través de la aplicación móvil ANViajero (Play Store). De manera excepcional, cuando no sea posible acceder al sistema digital, el formulario podrá llenarse de forma física.

El funcionario advirtió que no declarar correctamente el monto transportado conlleva una sanción equivalente al 30% de las divisas no declaradas, que serán retenidas por la autoridad aduanera.