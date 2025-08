Agenda informativa: la semana del Bicentenario inicia con mucho fervor cívico y una agenda cargada de actividades

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 4 de agosto

El sábado hubo el concierto de un coro de 250 voces acompañado de danzas nacionales. Foto: El Deber

– Inician los actos principales de la celebración del Bicentenario

Este lunes 4 de agosto se inician en Sucre los actos centrales del Bicentenario de Bolivia. La agenda de actividades, varias ya realizadas, forma parte del Plan Estratégico Nacional del Bicentenario. En enero de este año, el Gobierno declaró como prioridad ejecutar la planificación. A las 09:00 está prevista la presentación del billete y la moneda conmemorativa del Bicentenario, en un acto que se desarrollará en la Casa de la Libertad de Sucre con la participación del presidente del Estado, Luis Arce. En el centro cultural La Sombrerería también se presentará el libro “Historia de Bolivia en su Bicentenario”, una edición de lujo de más de 900 páginas, que relieva lo que la historia formal muchas veces no ha identificado claramente de Bolivia. A las 18:00, en la plaza principal 25 de Mayo, se descubrirá el monumento a la heroína Juana Azurduy de Padilla. También se presentará la producción cinematográfica “Historias de libertad”, cortometraje de cinco capítulos sobre la historia de Bolivia, dirigido por Jorge Sanjinés y Paolo Agazzi.

– Los estudiantes participarán en desfiles pese a que no retornan a clases presenciales

Los estudiantes de los últimos cursos de secundaria participarán en los desfiles escolares programados para conmemorar el Bicentenario de la independencia nacional. Desde este lunes, tomarán las calles de las diferentes ciudades para expresar su civismo y homenajear a la patria. Las autoridades de Educación señalaron que la asistencia no es obligatoria, aunque los profesores si participarán en la actividad conmemorativa. Según el último reporte, en el país se registran 205 casos confirmados de sarampión. Padres de familia y maestros reclaman por el perjuicio que significa la modalidad a distancia para los estudiantes. Las autoridades educativas determinaron que en los municipios que se presentaron los casos continuarán las clases virtuales. Los docentes alertan que, tras el retorno a las clases presenciales, en las unidades educativas fiscales deberán repetir los contenidos que ya impartieron durante la modalidad a distancia, debido a un aparente ausentismo.

– Los casos de sarampión suben a 205 y Salud insta a la vacunación

El Ministerio de Salud y Deportes reporta 205 casos de sarampión en el territorio nacional. El departamento de Santa Cruz sigue como el principal foco de la epidemia más aún con un repunte de casos que registra. La cartera del Estado manifiesta que se extreman esfuerzos para contender el brote de sarampión, empero, llama al compromiso de las familias bolivianas porque en sus manos está la prevención. La vacunación es una de las medidas que deben ser observadas por los padres de familia ante el sarampión, que es una enfermedad viral altamente contagiosa al entrar en contacto con una persona infectada, especialmente durante el periodo en que presenta erupciones: cuatro días antes hasta cuatro días después de su aparición. Por departamento, Santa Cruz concentra 171 casos de sarampión; La Paz (12), Cochabamba (5), Potosí (5), Chuquisaca (4), Beni (4), Oruro (3) y Pando (1). El departamento de Tarija, hasta ahora, no presenta casos confirmados.

– Trabajadores en salud inician otra semana de paro en Santa Cruz

El sindicato de Trabajadores en Salud de Santa Cruz anunció que instalará otro paro de 120 horas a partir de esta jornada ante la intransigencia de las autoridades departamentales en torno al reclamo del sector por el pago del bono de vacunación. La población de ese departamento se verá otra vez imposibilitada de acudir a los hospitales para recibir consulta externa. La semana anterior, los trabajadores también pararon actividades. Durante toda la pasada semana, los pacientes no recibieron atención en hospitales de primer, segundo y tercer nivel, que solo atendieron emergencias; muchos esperan programación de operaciones y pruebas de laboratorio. La decisión del nuevo paro fue asumida tras la reunión del viernes entre representantes del sector, tanto de la ciudad como provincias. La dirigencia de los movilizados pidió disculpas a la población que se ve perjudicada por la falta de atención médica y rechazó las explicaciones de las autoridades.

– Persisten tres puntos de calor en la serranía de Sama y se incrementan los efectivos antiincendios

El incendio que afecta desde hace cuatro días a la serranía de Sama continúa activo en tres puntos críticos. Aunque las labores de sofocación han permitido controlar la mayor parte del fuego, aún persisten focos en Pinos Norte, San Pedro de Sola y el Rincón de La Victoria, siendo el primero el más complejo por la concentración de las llamas. Para este lunes, se prevé un despliegue masivo de 214 efectivos, entre militares, comunarios y brigadas especializadas, con el objetivo de atacar el fuego desde diferentes frentes. El operativo estará encabezado por el Regimiento Warnes con 110 efectivos, el RI-20 Padilla con 44, el SAR FAB Sur con 15, Sernap con 10, comunarios con 20 y la UGR de la Gobernación con 15. El plan contempla avanzar desde la parte baja hacia la serranía, mientras otro grupo lo hará desde la cima. A estas acciones se sumará el apoyo aéreo de dos helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana, que descarán el agua en las zonas de difícil acceso.

– En el municipio cruceño de San Carlos anuncian bloqueo en la ruta nueva Santa Cruz-Cochabamba

La Central de Juntas Vecinales de Santa Fe, en el municipio de San Carlos, provincia Ichilo (Santa Cruz), anuncia el inicio de un bloqueo indefinido de la carretera Santa Cruz–Cochabamba, si no se concretan los compromisos asumidos por el Gobierno respecto a la ejecución de viviendas sociales en la región. La decisión fue tomada tras múltiples gestiones sin resultados ante instancias nacionales, en especial por la falta de contratación de empresas para dos fases del Programa de Viviendas Sociales. Los dirigentes denunciaron que las autoridades encargadas del programa no han cumplido con los compromisos asumidos, incluso dificultan el seguimiento administrativo de los proyectos. Hasta el momento, no se ha emitido una respuesta oficial desde las instancias estatales correspondientes. El ultimátum vence este lunes Si no obtienen una respuesta favorable, los vecinos de Santa Fe bloquearán de forma indefinida hasta que su demanda sea atendida.

– Pueblos indígenas de 6 países en la IV Escuela de Derechos Humanos en Santa Cruz

La IV Escuela de Derechos Humanos de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) fortalecerá conocimientos de indígenas de la Amazonía de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), quienes compartirán sus experiencias desde este lunes hasta el 28 de agosto. Este espacio de formación auspiciado por la Iglesia Católica busca fortalecer el intercambio de experiencias y dar herramientas a líderes indígenas sobre la situación de los derechos en los territorios y las comunidades que habitan la Panamazonía. La IV versión de la Escuela de Derechos Humanos de REPAM se da un contexto de creciente violencia contra los pueblos de la Amazonía y sus defensores en los países. En el caso del país en un contexto de avasallamientos y amenazas hacia los pueblos indígenas por poblaciones extrañas a los territorios, por la minería ilegal de explotación de oro con mercurio y la ausencia de propuestas de los candidatos dirigidas al respeto de los territorios.

– El dólar en el mercado paralelo sufre un ligero incremento

La cotización del dólar paralelo sufrió un leve incremento respecto a la pasada jornada y supera nuevamente los catorce bolivianos. Según los datos que muestra el portal especializado dolarboliviahoy.com este lunes, la divisa estadounidense se cotiza en el mercado paralelo con un precio de venta de Bs 14.04 y un precio de compra de Bs 13.84. La cotización del tipo de cambio para la venta en relación a la pasada jornada sufrió una variación, ya que el dólar paralelo el domingo se cotizaba para la venta en Bs 14.00 contra Bs 14.04 que registra a primera hora de esta jornada. En tanto, para la compra registró la pasada jornada Bs 13.81 y a primera hora de este lunes la cotización está a Bs 13.84, lo que muestra la alta volatilidad de esa divisa. En cuanto al dólar blue boliviano, según datos del sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, la compra se registra en Bs 13.92 y Bs 13.82 para la venta.