Alerta en Bolivia por la palta peruana: detectan niveles peligrosos de cadmio

Ligia Portillo

El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) ha instruido reforzar los controles en los pasos fronterizos para evitar el ingreso de palta peruana contaminada con cadmio, un metal pesado tóxico que ha generado preocupación internacional.

La medida responde a las alertas emitidas por el sistema de alerta rápida para alimentos y semillas de la Unión Europea (UE), que detectó en paltas tipo Hass procedentes de Perú niveles de cadmio superior a los permitidos: 0,054 miligramos por kilo, cuando el límite máximo es 0,05 mg/kg. Países como Países Bajos ya retiraron lotes de este producto de sus mercados.

Riesgo para la salud

El cadmio es un metal pesado que se acumula en el organismo y afecta principalmente a los riñones, huesos y puede ser cancerígeno. La intoxicación aguda provoca náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarrea y cefalea. El riesgo más grave surge por el consumo frecuente y prolongado, no por una ingesta ocasional.

Posibles causas de la contaminación

Expertos señalan varias hipótesis sobre cómo el cadmio pudo llegar a la fruta:

– Uso intensivo de pesticidas y fertilizantes que contienen cadmio.

– Absorción del metal por suelos previamente contaminados.

– Cultivos en suelos cercanos a zonas de actividad minera.

En los mercados bolivianos

A pesar de la alerta, en los principales centros de abasto de Bolivia la palta peruana se comercializa con normalidad. Comerciantes consultados aseguraron desconocer cualquier restricción o riesgo sanitario.

“No nos han dicho nada. La gente la compra bastante. Ahora llega menos, pero es por falta de combustible”, comentó una vendedora.

Los precios varían según el tamaño y la variedad, la caja puede costar entre Bs 400 y Bs 500, y las unidades grandes se venden hasta en Bs 18.

El Senasag confirmó que emitió un instructivo para que el personal en frontera realice vigilancia, control y decomiso en caso de detectar cargamentos de palta peruana contaminada.

No existen señales visibles que permitan saber si la fruta contiene cadmio. Solo un análisis de laboratorio puede confirmarlo. Por ello, las autoridades recomiendan precaución y adquirir el producto de proveedores confiables.