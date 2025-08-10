Alianza Unidad: “Hoy se acabaron las encuestas legales y las ganamos”

Por tanto, indicó, “es tiempo de llegar a una conclusión. Para todos los que quieren votar por una alternativa segura contra el MAS.

“Hoy se ha cerrado el plazo legal para publicar encuestas”, señaló hoy el vocero de la Alianza Unidad, Gary Prado. “Casi todas han puesto a nuestro candidato Samuel Doria Medina como el ganador”, concluyó.

“La última encuesta de Red Uno, que es la más importantes porque es la más cercanas a la elección, ha puesto a Samuel primero”, recordó.

La papeleta tiene ocho casillas pero una sola es la ganadora: la casilla de Unidad”, defendió.

A partir de este momento, la consigna de la alianza Unidad será “voto seguro con Samuel”.