Analistas cuestionan la ausencia de propuestas, dicen que primó el ataque y el reproche del pasado

Por Wara Arteaga Very

Fuente: Visión 360

El debate presidencial organizado por el Tribunal Supremo Electoral se inició como una celebración, pues Bolivia no había tenido un encuentro similar, con la presencia de todos los candidatos a la presidencia, desde hace dos décadas. Sin embargo, analistas advirtieron que hubo una ausencia de propuestas y ataques en referencia al pasado.

Según la evaluación del analista Daniel Valverde, algunos candidatos interpelaron el pasado de los años 80, 90, y otros cuestionaron la crisis; sin embargo nadie realizó una propuesta para hablar de la justicia. “Nadie ha hecho un planteamiento de cambiar la justicia, todos se han dedicado a la crítica y eso no nos ayuda a entender cómo vamos a resolver esa problemática del país”, advirtió en entrevista con el programa Noches Sin Tregua (NST).

Al respecto, el periodista Tuffí Aré observó que: “Todos dicen que hay que mirar el futuro, pero la primera media hora está dominada por los temas del pasado”, según se lee en su cuenta de X.

Para el analista Franklin Pareja, el debate mostró una “pobreza en el tema de institucionalidad (y democracia)”, que, explicó, es crucial para el siguiente gobierno. “Al que mejor lo vi en contenido, y se nota que ha hecho un trabajo sobre el tema, ha sido a Rodrigo Paz. Después lo he visto un poco a Jorge Quiroga evocando principios y tratados internacionales y los otros candidatos muy pobres en sus exposiciones tratando de llevar la discusión al campo de la contra acusación. Andrónico demuestra el por qué no va a los debates”, sostuvo, consultado por NST.

El analista económico Gonzalo Chávez explicó en su cuenta de X que los otros candidatos no tomaron en cuenta a Jhonny Fernandez para las rondas de preguntas. “Se pasaron. A Jhonny Fernández no le preguntaron nada. Técnicamente, eso se llama ‘ninguneo’; políticamente, ‘ya no estás en el mapa’. Y simbólicamente… ‘gracias por participar’”.

El economista Hugo Siles Espada hizo una breve evaluación del papel de los 8 candidatos a la presidencia, entre los que destacó a Rodrigo Paz, Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina. “1. Rodrigo Paz. Alta liquidez de palabra y visión de mercado informal adecuada. Capital con cierre magistral que vale “Carajo”. 2. Tuto. Viejo lobo de mar que decantó en equilibrio discursivo. “La robadera y la gastadera” suena razonable pero insuficiente. En su presente hay ausencia de algo que es su pasado.3. Samuel. Ideas matan deficiencias de imagen discursiva, estudia y se esfuerza. Fue flanco derecho-izquierdo de los ataques. Buen capital programático, empero, faltó liquidez de palabra.”

