Analizan retorno de Reyes Villa a la Alcaldía de Cochabamba tras los resultados del 17 de agosto

El alcalde titular de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, inició desde el 10 de junio pasado una licencia temporal de 90 días. En su lugar asumió el concejal Diego Murillo, quien pertenece a la misma línea política.

eju.tv / Video: BTV

Luego de los resultados de las elecciones generales, en las que Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge Tuto Quiroga, de Alianza Libre, pasaron a segunda vuelta,y en el que el candidato presidencial Manfred Reyes Villa perdió, quedando en el quinto lugar con el 6,9% del conteo de votos a nivel nacional. Al respecto, el alcalde interino Diego Murillo, también de APB Súmate, afirmó este lunes que se analizará el retorno de la autoridad edil, ya que su licencia estaba previsto hasta mediados de septiembre.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Hay que hacer una evaluación. Mi cargo de alcalde suplente temporal es hasta mediados de septiembre y vamos a hacer, como les he dicho, una evaluación minuciosa con todos los concejales, con nuestro líder que es Manfred Reyes Villa para ver y hacer una previsión de los nuevos escenarios políticos», sostuvo Murillo, quien fue consultado sobre el retorno de Reyes Villa.

Asimismo, indicó que APB Súmate es un partido con estructura y en base a eso se harán los análisis, la autocrítica y lo que va a suceder, no solo con la alcaldía, sino también lo que pasará en la segunda vuelta a nivel nacional.

El alcalde titular de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, inició desde el 10 de junio pasado una licencia temporal de 90 días. En su lugar asumió el concejal Diego Murillo, quien pertenece a la misma línea política.

No obstante, en ese entonces, también se enfatizó que Reyes Villa puede retomar el cargo en “cualquier momento”, ya que la normativa vigente no lo impide.