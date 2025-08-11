Andrónico a Mariana en último spot: «Somos tan diferentes, pero iguales»

Las últimas dos encuestas publicadas la noche del domingo ubican al binomio Rodríguez-Prado en el cuarto y quinto puesto de la preferencia electoral.

En su último spot antes del silencio electoral previo a las elecciones del 17 de agosto, Andrónico Rodríguez afirma que él y Mariana Prado son «tan diferentes pero iguales», palabras que son parte de su campaña para captar el voto en los comicios generales.

«Somos tan diferentes, pero somos iguales», afirma Rodríguez, antes de la respuesta de su acompañante de fórmula: «Iguales ante la ley».

Las últimas dos encuestas publicadas la noche del domingo por Captura Consulting e Ipsos-Ciesmori ubican al binomio Rodríguez-Prado en el cuarto y quinto puesto de la preferencia electoral, respectivamente.

El primer trabajo sitúa al pupilo de Evo Morales detrás de Manfred Reyes Villa, con 7,2%, en tanto que el segundo estudio de opinión ubica al también presidente del Senado en el quinto lugar, con 5,5%.

En dos meses, Rodríguez vio caer su intención de voto del 14,2% al 5,5%, lo que equivale a una pérdida del 60% de su respaldo electoral, si se toman en cuenta los resultados de la encuesta de Ipsos-Ciesmori, trabajo que anticipa una segunda vuelta entre el primero, Samuel Doria Medina, y el segundo, Jorge Tuto Quiroga.