De 14,2% a 5,5%: Andrónico pierde el 60% de su apoyo y evidencia la crisis terminal del bloque de izquierda

En apenas dos meses, Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) ha visto desplomarse su intención de voto del 14,2% al 5,5%, lo que equivale a una pérdida del 60% de su respaldo electoral. La última encuesta de Ipsos–Ciesmori para Unitel confirma lo que ya analistas calificaron como la peor crisis en la historia reciente del bloque de izquierda en Bolivia.

El sondeo, realizado entre el 2 y el 6 de agosto, muestra que el candidato de Alianza Popular no ha logrado frenar la hemorragia de apoyo que comenzó tras la primera medición de junio. En julio, Rodríguez ya había caído a un 8,2% y dos semanas después a un 6,1%, hasta llegar ahora a un 5,5% que lo ubica muy lejos de los puestos de liderazgo y sin perspectivas claras de remontada en la recta final de la campaña.

La crisis de Rodríguez contrasta con el escenario general de la elección, que se perfila hacia una segunda vuelta entre Samuel Doria Medina (21,2%) y Jorge Tuto Quiroga (20%), protagonistas de un empate técnico. Mientras otros candidatos como Rodrigo Paz Pereira muestran crecimiento sostenido, pasando del 4,3% al 8,3%, el aspirante del Alianza Popular se mantiene en caída libre.

El desplome de Alianza Popular también se ve agravado por sectores mineros y campesinos, entre otros, que le quitaron el apoyo a Andrónico por mantener a su candidata a vicepresidenta, Mariana Prado, y su primera senadora por La Paz, Susana Bejarano.

A esto se suma el voto de protesta por parte de afines a Evo Morales expresado en nulos, blancos e indecisos, que suman cerca del 33%, que dejan a Rodríguez sin un camino claro para recuperar terreno. Recordemos que varias veces el líder cocalero tildó de “traidor” y “derechista” a Rodríguez.