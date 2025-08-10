VIVO: última encuesta de Captura Consulting ubica primero a Samuel con 21,6%, seguido por Tuto Quiroga

La última encuesta encargada por Cadena A y Red Uno rumbo a las elecciones del 17 de agosto vio la luz la noche de este domingo.

eju.tv / Video: Red Uno

La última encuesta de Captura Consulting —publicada la noche de este domingo— ubica a Samuel Doria Medina en el primer lugar de la preferencia electoral con 21,6%, seguido por Jorge Tuto Quiroga, con 20%.

El trabajo encargado por los canales de televisión Cadena A y Red Uno se completa con Manfred Reyes Villa, en el tercer sitial, con el 9,7%; el cuarto puesto es para Andrónico Rodríguez (7,2%), secundado por Rodrigo Paz Pereira (6,4%).

En el sexto lugar de la intención de voto se encuentra el masista Eduardo del Castillo (2%), un porcentaje similar al de Jhonny Fernández (2%) y cierra Pavel Aracena (0,7%).

En el trabajo se incluyó a la excandidata de Morena, Eva Copa (0,4%), ya que durante las fechas de realización de la labor de campo la también Alcaldesa de El Alto todavía figuraba como postulante a la Presidencia.

La encuesta nacional que entregó estos resultados se llevó a cabo del 27 julio al 3 agosto de 2025, entre hombres y mujeres desde los 18 años del área rural, urbana y gobiernos autónomos indígenas, de los nueve departamentos del país, además de El Alto.

Para este trabajo se aplicó una muestra de 2.500 encuestas; el sondeo de opinión cuenta con un margen de error de +/- 2,2%, según Captura Consulting.