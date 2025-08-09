Andrónico recorre sectores populares de Santa Cruz y viaja a Tarija en la recta final de su campaña

En Santa Cruz, el exaliado de Evo Morales se trasladó a la feria mayorista de Barrio Lindo, donde saludó a los comerciantes.

eju.tv / Fuente: Erbol

El candidato presidencial por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez, intensificó sus actividades proselitistas en Santa Cruz y Tarija, donde visita sectores populares para reunirse con comerciantes y gremiales en la etapa final de su campaña rumbo a las elecciones del 17 de agosto.

En Santa Cruz, Rodríguez se trasladó a la feria mayorista de Barrio Lindo, donde saludó a los comerciantes «mañaneros» y recorrió la zona acompañado por sus candidatos a diputados y senadores, además de dirigentes gremiales. Durante la visita, reconoció el esfuerzo de las familias vinculadas al sector y se comprometió a atender sus demandas.

El candidato destacó su esfuerzo por recorrer en persona las calles y barrios, a pesar de que las encuestas lo ubican en quinto lugar en la preferencia electoral.

«Me siento respaldado por la gente, lo cual es muy diferente a lo que reflejan los sondeos», afirmó el exaliado de Evo Morales.

Después de su jornada en Santa Cruz, Rodríguez se trasladará a la ciudad de Tarija para cumplir con una serie de actividades en el cierre de su campaña electoral.