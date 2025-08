Añez advierte posible fraude electoral por falta de control en regiones: “Están menospreciando a la izquierda”

“Sin un control efectivo del voto en todo el país, el próximo gobierno corre el riesgo de nacer debilitado o ser acusado de ilegítimo”, manifestó el analista político Guido Chelelo Añez.

eju.tv /La Hora Pico

Santa Cruz.- El analista político y exministro Guido Añez advirtió sobre un posible fraude electoral estructural en las elecciones generales de agosto, debido a la falta de presencia territorial y control de voto por parte de los partidos de oposición en varias regiones del país, particularmente en bastiones históricos del Movimiento al Socialismo (MAS).

Según Añez, el escenario actual refleja un “empate catastrófico” entre los dos principales frentes opositores, con una ligera ventaja para Samuel Doria Medina sobre Jorge “Tuto” Quiroga. Sin embargo, expresó su preocupación por la guerra sucia desatada, la cual —a su juicio— está afectando negativamente a las candidaturas de oposición.

En ese sentido, el exministro también cuestionó la subestimación de la izquierda por parte de ambos frentes opositores. “Están menospreciando el poder de la izquierda, que no necesariamente quedará en tercer o cuarto lugar como señalan las encuestas. Se están almorzando la cena antes de que empiece”, señaló Añez, en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

En ese sentido, mencionó que el 30% del electorado aún no ha definido su voto o manifiesta intención de voto nulo o blanco. “Ese porcentaje de indecisos, nulos y no sabe/no responde, es clave. En 2020, por ejemplo, Arce aparecía con 32% en encuestas y terminó ganando con 55%, gracias a un ‘colchón’ que la oposición no supo prever”, sostuvo.

Añez explicó que este “colchón” proviene, en parte, del voto oculto en culturas como la quechua y aimara, que tienden a no expresarse abiertamente ante los encuestadores. Pero también advirtió que el fraude electoral ya no ocurre solo el día de la votación, sino que está anclado en mecanismos sistémicos y legales creados por el MAS. “Ese es el fraude estructural. Además, ningún partido de oposición tiene una presencia nacional completa ni control en todo el territorio”, enfatizó.

Según el analista, ni Alianza Unidad ni el frente de Tuto Quiroga han logrado completar todas las listas de candidatos en las circunscripciones del país, lo que evidencia una debilidad operativa. Incluso puso como ejemplo la visita de Samuel Doria Medina al Chapare, bastión de Evo Morales. “Fue a una parte, pero no al núcleo fuerte. Hay lugares donde la oposición no puede entrar”, denunció.

Finalmente, Añez alertó que la debilidad estructural de la oposición, sumada al voto oculto y al discurso de deslegitimación promovido por Evo Morales a través del voto nulo, podría derivar en una crisis de gobernabilidad. “Sin un control efectivo del voto en todo el país, el próximo gobierno corre el riesgo de nacer debilitado o ser acusado de ilegítimo”, concluyó.

Estas declaraciones las pueden escuchar desde el minuto 17:17 del video adjunto en la presente nota.